La puñalada trapera de Lola a Lucía hace saltar por los aires 'La Isla de las Tentaciones'

Desde que Lola decidiera traicionar a Lucía teniendo algo más que caricias con Carlos mientras la gaditana dormía a su lado, las cosas no han vuelto a ser como antes en La Isla de las Tentaciones.

De hecho, en la entrega de este jueves 4 de marzo, Sandra Barneda reunía a las chicas para mostrarles unas imágenes para poner a prueba su relación. "¿Cómo están las cosas?", comenzaba preguntando.

"Hay un poco de tensión aún", reconocía Lara. "Yo con Lucía casi no he hablado hoy", afirmaba Lola. "¿Por qué?", le preguntaba la gaditana. "No me pareció lo que hiciste anoche con Lobo por la noche", lanzaba a bomba Lola.

"Jugamos a echarnos agua con la boca, comimos Krispies y luego dormimos aquí", se justificaba Lucía. "Carlos y yo flipamos un poco con lo que estábamos viendo. Me descolocó un poco. A mí se me critica y yo tampoco veo normal otras cosas", se defendía Lola.

"Ha sido una puñalada trapera. Le ha faltado tiempo para sacar la lengua e intentar echarme por tierra. Me está dejando como una mierda. No lo hice con maldad. Lo volvería a hacer porque no hay nada", decía después Lucía a cámara.

Sin embargo, Marina se posionaba del lado de Lucía. "Yo sé la relación que tienen Lobo y ella. Lobo la ve como una hermana y yo también la veo a ella como una hermana".

"No he querido sacar el tema porque no quiero más tensiones en la casa, pero me ha salido aquí. A mí se me critica todo lo que hago, pero lo que las demás hacen no se critica tanto", decía Lola. "Que tú digas eso", estallaba Claudia.

Fue entonces cuando Sandra Barneda les enseñó las imágenes para entender qué fue lo que pasó exactamente. "Más que lo de ella, es lo de él. No sé qué decir. Vistas así, son fuertes. Cómo no es mi novio, me da igual.

"Pero, yo no hice ni quiero hacer nada con él", se defendía Lucía. "Pero es como tensión sexual. Creo que él te hubiera besado en alguna de las situaciones", comentaba Marina.

Una gala más extra

Como ya hemos publicado, la tercera edición del dating show producido por Cuarzo Producciones será la más larga de todas después de que el grupo haya decidido que haya doce entregas en total (11 galas y el reencuentro), en vez de las once previstas.

Con esta decisión, Mediaset España quiere exprimir al máximo el hecho de que esta edición esté consiguiendo ser la más vista con un 26,2% de cuota de pantalla y 3.139.000 espectadores, con una sóla emisión semanal.

