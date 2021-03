Así fue el final de ‘La Caza. Tramuntana’: ¿Quiénes estaban detrás de Can Falgueres?

La segunda temporada, La Caza, ahora situada en el ficticio pueblo de Tramuntana, en Mallorca, se estrenó el pasado mes de enero en La 1. Tomaba como punto de partida la muerte del anciano Bernat Cervera, un habitante muy querido de la localidad, y que fue asesinado delante de tres jóvenes por alguien con un caparrot (o máscara de cabezudo) de bebé de lo más siniestro.

Un caso en el que trabajará Sara Campos, la sargento a la que encarna de nuevo Megan Montaner, y que le permitirá coincidir una vez más con el cabo Víctor Gamero, interpretado por Alain Hernández.

Una nueva temporada localizada en un pueblo pequeño, cargado de secretos y en el que todos se conocen, y que narró cómo detrás de la muerte de Bernat había un siniestro caso de pederastia.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers

El octavo y último episodio de La Caza. Tramuntana empieza con Samiah al borde de un precipicio; poco antes había hecho un vídeo diciendo que los cazadores de Tramuntana eran Malena y Oriol, y estaba arrepentida de no haber hablado y que hubiesen violado a sus amigas. Al final, Bela, Julia y Teresa consiguen que no salte. Ya a salvo, Sami prefiere no volver a casa.

El sargento Selva y el cabo Víctor siguen unas huellas de neumático que han visto en los alrededores de Can Falgueres, y llegan así hasta Sara, que está bien. Ella explica que hay que buscar a su padre, Ángel Campos, quien lleva años llevando niños del Lluc a la siniestra casa de campo.

Sara, a través de los programas de radio de Bernat, descubre los personajes de los otros caparrots que podrían estar envueltos en la trama de corrupción infantil; habla con Teresa y ella les dice que tras esas máscaras estarían Vicente (el padre de Caty), Llorens (el padre de acogida de Sami), Marta (la fiscal) y Jaume (el empresario).

Echándole valor, Teresa va a hablar con Jaume y le dice que va a declarar en su contra, que testificará que ella fue como invitada a una de esas fiestas con menores en Can Falgueres; él la golpea y llama a Ángel para que se deshaga de ella.

Selva y Víctor están cerca de atrapar a Ángel, pero logra escapar tras herir al cabo. El padre de Sara Campos decide convertirse en la solución del problema del pueblo, y mata a Marta y a Jaume, y localiza a Llorens en la playa, a punto de escapar. Sara llega antes de que dispare, y logra una confesión de Llorens.

Según su relato, Vicente iba a morir y quería darse una fiesta; estaba como loco por las niñas del coro. Malena lo organizó todo, llevó a Julia y Bela a la rave y las invitó a la fiesta, y allí Oriol les dio GHB.

No contaban conque Naim, el niño que apareció muerto en la cosa, estaba en la casa sin que nadie lo supiera, y que por eso todo salió mal y tuvieron que llamar a Caty para que se llevase las niñas al pueblo. La guardiacivil sería pues la extraña persona que las acercó de vuelta a Tramuntana.

Explicó además que Jaume estuvo con Dani, Vicente con las chicas, a Marta solo le gusta mirar, y que él también estuvo con las dos niñas. Que tiene grabaciones de todo en su casa. Sara evita que su padre mate al acusado, que es detenido.

Un año más tarde se está llevando a cabo el juicio. Sara vuelve al pueblo para ver a las chicas, y les confiesa que, por desgracia, algunos de los acusados son muy poderosos y que no pisarán la cárcel. Como recuerdo les da un dibujo que hizo Dani de los cuatro juntos, en el que parecen una familia.

Dejando marchar los fantasmas de su pasado, Sara se despide para siempre de su padre, que será juzgado y condenado. Mientras Sara abandona la isla vemos cómo aparece Nieve, y tras él su dueño, Víctor, con el que termina besándose.