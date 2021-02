Las monjas más desacharrantes de nuestras series de televisión

Noticias relacionadas Curas, catequistas y otros concursantes religiosos en los realities de España

Mediaset lleva dos meses sin emitir un capítulo de una serie de televisión nacional, y además, esta semana conocíamos que había paralizado la tercera temporada de Señoras del (h)AMPA, de la que ya estaban los guiones escrito y había comenzado el proceso de casting.

Sin embargo, el grupo audiovisual continuará apostando por la ficción española, y lo hará de la mano de Contubernio, la productora de los hermanos Alberto y Laura Caballero, los padres de La que se avecina y El Pueblo.

Así, próximamente podremos ver (no sabemos si en Telecinco o en Cuatro) Esclavas del señor, una comedia que promete ser disparatada que girará alrededor de un convento que necesita una urgente reforma. Para financiar las obras, una novicia propone al resto de monjas convertirse en vientres de alquiler, todo desde un prisma religioso.

Y es que, según la recién llegada, que se llama Rocío, la Virgen María fue elegida por el Espíritu Santo para llevar en su interior al hijo de Dios, lo que la convierte, en cierta medida, en la primera mujer en llevar a cabo una gestación subrogada.

De esta forma, esta nueva hornada de monjas televisivas se sumarán al resto de hermanas cómicas e hilarantes que hemos visto en nuestra televisión a través de los años.

Sin ir más lejos, podemos comprobar cómo en otras series de los hermanos Caballero las monjas han sido un personaje secundario frecuente. Por ejemplo, en Aquí no hay quien viva conocimos a la hermana Esperanza, interpretada por Marisa Porcel, que aparece en tres episodios. Una religiosa con inclinación a la bebida, y que según sus propias palabras se metió a monja “porque no ligaba, en mi época si no ligabas, pues a monja”.

En La que se avecina también ha sido frecuente ver a monjas, y destaca sor Pepita, a la que al principio se bautiza como “la monja roba niños”, y que al final resultará ser la madre biológica de Antonio Recio (Jordi Sánchez). En apariencia, sor Pepita es una mujer férrea y tradicional, pero antes de enfundarse los hábitos fue una depredadora sexual que mantenía relaciones con los curas. La actriz María Alfonsa Rosso fue la encargada de interpretarla.

De esta misma serie no podemos olvidar la época en la que Berta (Nathalie Seseña) se refugia en un convento después de ser infiel a su marido; volvió a casa porque su vecino Enrique (José Luis Gil) se hace pasar por Dios y le dice que regrese con su esposo.

Sor Pepita

Al hablar de monjas y humor, tampoco se puede olvidar la serie Hermanas, emitida en Telecinco en los años 90. Fue una serie ambientada en un pequeño convento de Madrid, que se convierte en casa de acogida improvisada de un montón de niños. Como madre superiora estaba Pilar Bardem, escudada por Ángela Molina, una monja que en su juventud tuvo un hijo con el que se reencuentra años después.

Por encima de las demás, destacaban por su comedia la hermana Teresita (Beatriz Santiago), tan ingenua como torpe, y la Madre Fundadora (Chus Lampreave), que se aparecía en forma de espíritu a la gruñona hermana Asunción (Amparo Valle). Sin olvidar a la hermana Sofía (Anabel Alonso) experta en dar masajes en los pies.

A esta serie, Hermanas, le hace un cariñoso guiño la segunda temporada de Señoras del (h)AMPA, en el episodio titulado Señora católicas, apostólicas y romanas, en el que Lourdes, Mayte y compañía se infiltran en un convento para descubrir el paradero de una anciana monja desaparecida. Al final (¡atención, spoilers!), resultará que la buena mujer se había escapado para ir a un concierto de Camela.

Un viejo refrán nos dice que el hábito no hace al monje, y con las monjas se puede afirmar lo mismo; en ese sentido, hay que recordar a Sor Aleluya, la estafadora a la que dio vida Ana Obregón en el capítulo homónimo de Farmacia de Guardia, y que iba recaudando donativos vestida con ropas del clero.

Belén Esteban y Paz Padilla también fueron monjas

Los aficionados a los realities de Telecinco seguro que tienen en su cabeza a una doña Inés del Tenorio muy particular: Belén Esteban. Y es que en una de las pruebas de su edición de Gran Hermano VIP tuvieron que interpretar a Zorrilla, algo que dejó momentos de mucha risa.

Aunque aquello sucedió en el año 2015, en 2018 las fotos de la de San Blas como monja volvieron a popularizarse en Internet en forma de meme a raíz de la gala Met 2018, cuyo lema era "Cuerpos celestes: La moda y la imaginación católica".

Mi favorita de la #MetGala. pic.twitter.com/OoD4vhRnTE — FR E SH A VOCA DO (@Laura_PanicRiot) May 8, 2018

En el área de la publicidad, es de justicia recordar a Paz Padilla vestida de monja en un anuncio de turrones, emitido hace más de dos décadas. En él se encargaba de recitarle a su superiora todos los sabores que había de este dulce típico de la Navidad.

Dejando a un lado el lado más hilarante de las monjas, también es de justicia recordar a otras ‘sores’ de la televisión como Paz Vega en Perdóname, Señor, a María Isbert en Celia o a Concha Velasco como Teresa de Jesús, entre otros.