TVE responde por "ocultar" la bandera de España en las Campanadas

El pasado 31 de diciembre, los españoles se despedían del atípico año 2020 comiéndose las 12 uvas al son de las Campanadas. Esta vez con una Puerta del Sol completamente vacía y varias polémicas de por medio con el concierto improvisado de Nacho Cano y la proyección de la bandera de España en la fachada de la Real Casa de Correos. Un concierto y una bandera que no pudieron verse en Televisión Española, hecho que generó numerosas críticas.

Estos temas se trataron en el primer RTVE responde del año. Un vecino de Santander quiso saber más sobre el abultado adorno floral que había tras Ana Obregón y Anne Igartiburu, presentadoras de las Campanadas de La 1. “Tapaba casi por completo la bandera de España” se señalaba en la consulta. “¿Se ocultó intencionadamente la proyección?”, preguntaba.

Toñi Prieto, directora de entretenimiento de Televisión Española dio una respuesta negativa. “No, el adorno floral que figura en el balcón se hizo con una previsión de un mes y pico antes; no improvisamos”. Así, se mostró la emisión de otras Campanadas para ver que el adorno floral estaba en la línea de años anteriores, y que la proyección de la bandera de España no se comunicó hasta “las doce de la mañana del día 31”. Puntualizó, del mismo modo, que por la situación del balcón desde el que se hizo la retransmisión no había un buen tiro que hubiese permitido encuadrar a las presentadoras y la bandera. “Tendríamos que picar la cámara”, matizó.

Sobre la actuación de Nacho Cano, Prieto explicaba que “cuando se nos comunicó que iba a durar cinco minutos, nosotros ya teníamos una escaleta preparada” y que la falta de previsión jugó en contra del recital. “Nos lo comunicaron dos o tres días antes”, relataba.

La explicación sobre Nacho Cano, que interpretó la canción ‘Un año más’ de Mecano, complementa la aportada por fuentes de RTVE a inicios de enero. Entonces se indicó que la intención nunca fue emitir la actuación al completo, sino mostrarla solo durante unos segundos. “La emisión era para recibir el nuevo año y no para ofrecer el concierto de Cano”, defendían.

Hay que recordar que La 1 volvió a ser la cadena preferida por los españoles para despedir el año. Las Campanadas conducidas por Anne Igartiburu y Ana Obregón arrasaron con un 29,2% de cuota de pantalla y 6.107.000 espectadores. Un total de 11.347.000 personas vieron en algún momento el programa especial. Con respecto a 2019, la retransmisión creció medio punto y 1.344.000 espectadores.