Kiko Matamoros denuncia que los colaboradores de ‘Sálvame’ no cobran un extra por presentar.

Desde hace meses, Sálvame Limón tiene como presentador a alguno de los colaboradores del programa. Una situación que empezó como algo excepcional hace un par de años, un día que Jorge Javier Vázquez no podía acudir puntual a la cita con los espectadores, y que poco a poco se ha convertido en una seña de identidad del programa, sobre todo, desde que Telecinco decidiera alargar el magacín hasta las 21 horas por la pérdida de Pasapalabra.

Así, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Gema López, Belén Esteban, Rafa Mora, María Patiño, Alonso Caparrós o Chelo García Cortés han presentado alguna vez el primer tramo del programa. Una labor que no supone un plus salarial, según ha quedado en evidencia en la entrega emitida este 25 de enero.

Todo comenzó con un grafismo en el que se señalaba que “Jorge Javier ha recibido un impactante mensaje de Francisco Rivera que nos va a contar a continuación”, algo que hizo saltar al presentador titular del formato rosa.

Dirigiéndose al director de Sálvame, Jorge Javier dijo: “Alberto, lo que yo no quiero es que me utilicéis. Ya me habéis utilizado con María Teresa Campos para poner cartelitos. Ahora este”, se quejaba Vázquez. “Sí, lo he recibido, pero ahora yo quiero mi parte de colaborador también”, espetaba, haciendo de paso una burla a los colaboradores, a los que les decía que no habían “traído ninguna noticia” y que él sí.

Kiko Matamoros, que en la actualidad es uno de los personajes estrella de Sálvame desde que confesase que es drogadicto desde los quince años, apoyó a Jorge Javier, pero también al resto de colaboradores en lo referido al caché. “Me parece muy bien tu petición, pero que a partir de ahora paguen también a los presentadores de cuatro a cinco”, reclamó, dando a entender que las labores de presentación de Sálvame Limón están dentro del sueldo normal de colaborador, sin que suponga un plus llevar las riendas del programa.

El comentario de Kiko Matamoros ha sido muy bien recibido por compañeros como Belén Esteban, Alonso Caparrós o Lydia Lozano, quienes a menudo se ponen al frente de Sálvame Limón. Jorge Javier, con risa, respondía que la petición de Kiko “es ya otro negociado”.