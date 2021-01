Hablamos con Laura Madrueño, la 'chica del Tiempo' de Telecinco que ha conquistado a las redes

Laura Madrueño, presentadora de El Tiempo en Telecinco, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la cadena en el tiempo que la borrasca Filomena y sus secuelas han asolado prácticamente todo el país. La presentadora, que habitualmente también colabora en espacios como El programa de Ana Rosa o Cuatro al día, ha participado durante varios días en Sálvame y ha mostrado su faceta más natural y espontánea.

Esta amante del mar y de la naturaleza cuenta con más de 84.000 seguidores en Instagram, realiza documentales sobre el mundo marino con su productora We Are Water Films y está escribiendo un libro sobre el cambio climático. Tras su aplaudida colaboración con Sálvame, Laura ha desvelado a BLUPER cómo se ha sentido en esta nueva experiencia profesional.

Laura Madrueño ha cubierto durante varios días la borrasca Filomena en Telecinco. Mediaset

¿Cómo has vivido la borrasca Filomena?

Para mí ha sido histórico. Llevo seis años en El Tiempo y hemos tenido muchos temporales que han sido noticia, pero como Filomena ninguno. No se recuerda una nevada así desde hace más de un siglo. La cobertura que hemos hecho en televisión ha sido de maratones desde las siete de la mañana hasta las diez y media de la noche. Estuve pasando por todos los programas y disfrutándolo mucho. Ahora estoy asimilando todo lo que ha sido.

¿Eras consciente de la repercusión que tenía tu relato en televisión?

Quizás en el momento no era tan consciente de la importancia. Es ahora cuando estoy viendo todo lo que se ha publicado y estoy empezando a leer todos los mensajes de gente que me agradece la cobertura que he hecho.

¿Has notado que te conoce más gente a raíz de la cobertura de Filomena?

En El programa de Ana Rosa llevo unos cuatro años, pero es verdad que Sálvame ha sido el boom. Es un público muy diferente que me ha acogido de una manera genial. He recibido muchos mensajes que me dicen "te he descubierto en Sálvame".

Laura Madrueño presenta 'El tiempo' y colabora en varios espacios. Mediaset

¿Cómo te has sentido colaborando en Sálvame?

Me lo he pasado genial, a pesar del cansancio y del trabajo. No conocía a Jorge Javier, me lo había cruzado en maquillaje pero no había trabajado con él. Ha sido muy bonito para los dos conocernos en directo y además contando algo que ellos no solían hacer en el programa. Hemos hecho algo diferente y tanto nuestros compañeros como familiares y las redes me transmiten que les ha gustado. La gente se lo ha pasado muy bien y nosotros también.

El formato de Sálvame es totalmente diferente a lo que has hecho hasta ahora. ¿Tuviste miedo de lo que podías encontrarte?

Yo iba a hacer mi parte desde el principio. Me sentí muy cómoda, me acogieron genial y me han cuidado mucho. Creo que lo que cuenta es quién eres y no dónde vas, que no importe el formato sino que sigas siendo tú. Esto también ha sido bonito, poder ser yo en todos los programas, dando cobertura a lo que estaba pasando y de forma natural, porque no ha habido tiempo de prepararlo.

¿Cómo te recibieron en el programa?

Me han recibido superbién. Todos estaban como locos, me decían que tengo que ir más, que se lo pasaban bomba y que les encantaba. Yo estoy feliz porque es un espacio en el que he podido estar entre media hora y una hora, y lo que más echo de menos en El Tiempo es precisamente tiempo, porque tenemos los minutos contados. En Sálvame hemos podido contar las cosas, comentarlas y hasta reírnos.

Tras esta experiencia, ¿te atreverías a presentar tu propia sección en el programa?

Sí, pero sobre el Tiempo, porque en lo otro estoy muy verde (ríe). Todos los días pensaba "madre mía, como me pregunten por algo que no sea lo mío...". Yo no estoy nada metida en el mundo del corazón y de lo que no se sabe es mejor no comentar. Pero sí creo que podríamos hacer algo y sería divertido comentar el tiempo, a todo el mundo le interesa y los retos nuevos siempre son bienvenidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Madrueño (@laura_madrueno)

En tus intervenciones también has hablado de un tema con el que estás muy comprometida: el cambio climático. ¿Falta información sobre ecología en televisión?

Creo que falta mucha información, quizá sea porque no interesa. Pero se puede contar todo de una forma mucho más lúdica. Se puede dar información de una manera muy cercana, que es lo que la gente necesita, como hemos hecho ahora en Sálvame con Filomena. Esos formatos hacen falta y es lo primordial para concienciar a la población.

Si Mediaset te ofreciera presentar tu propio programa sobre este tema junto a un compañero de cadena, ¿con quién te gustaría presentar?

Podría decir que con Carlos Sobera o Joaquín Prat, me lo paso muy bien trabajando con ellos y creo que podría hacer un buen tándem con ellos. Aprendo tanto de ellos que estaría feliz.

¿Cómo te planteas tu futuro en televisión? ¿Qué te gustaría hacer?

Estoy feliz haciendo lo que hago, porque también me deja tiempo para compaginarlo con los documentales que hago con mi equipo de We Are Water Films, dedicarme también a mi libro... Pero sí que me gustaría seguir creciendo y tener secciones sobre el tema o un programa relacionado con todo lo que hay alrededor del Tiempo. Y el sueño que también me gustaría cumplir es hacer un formato que muestre las maravillas del mundo submarino y mostrar mi verdadera pasión de una forma más cercana a la vez que enseñamos la situación tan crítica que tenemos a nivel de ecología.