Iker Jiménez: "El público más amante del misterio se ha decepcionado conmigo"

Tras casi cinco meses en el access prime time de Telecinco, Horizonte, el programa sobre análisis de la evolución de la pandemia del coronavirus presentado y dirigido por Iker Jiménez, salta a Cuatro este miércoles.

Lo hace, sin embargo, para ampliar sus contenidos y analizar junto a un grupo de expertos el clima de tensión instalado en Estados Unidos tras el asalto al Capitolio, el perfil de las personas que participaron en él, las claves ideológicas del movimiento QAnon y el papel de las redes sociales en el transcurso de los acontecimientos.

Todo ello en la jornada en la que se producirá la investidura presidencial de Joe Biden y de la que el programa seguirá la última hora de este acontecimiento histórico.

Mucha gente que no nos conocía, ahora tiene otra mirada tras nuestro paso por Telecinco Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte'

Un regreso a Cuatro, donde realmente nació este programa en forma de especial a principios de septiembre, que Jiménez valora como algo positivo ya que la segunda cadena de Mediaset España "siempre ha sido nuestra cadena y es donde la gente nos identifica".

"Yo agradezco mucho a Mediaset que me hayan paseado por Telecinco porque son audiencias masivas y, mucha gente que no conocía a Iker ni a su equipo, incluso podrían tener una idea muy prefigurada, ahora tiene otra mirada", confesaba este martes el periodista en un encuentro virtual con medios.

Sin embargo, al igual que le ha permitido llegar a más público, también ha hecho que su audiencia más fiel, aquella más amante del misterio se haya sentido defraudada. "Es una realidad que yo también he visto. Detecto que hay una parte más amante del misterio que se decepcionó conmigo", se sincera al ser preguntado por BLUPER.

Íker Jiménez (Mediaset)

El miedo y la audiencia

"Pero he de decir que Cuarto Milenio nunca ha sido de fenómenos paranormales. Si lo analizas y ves los temas, no era todo de misterio. Es un programa que es un poco la expresión de mis inquietudes personales, de mi forma de ver el mundo", reflexiona antes de apuntar que quizá se ha ganado esa imagen por las imitaciones que se han hecho sobre él.

"Veo misterio en cualquier cosa porque me parece fascinante. Para la gente de mi quinta siempre he sido un poco proscrito porque me ha interesado todo. Mi visión del misterio ha sido muy amplia, pero nunca ha sido más del 30% del programa. De hecho, en nuestro primer programa en Cuatro había un tema de misterio, otro de pura conspiración y otro de arqueología visigótica en Toledo", recuerda.

Mi visión del misterio ha sido muy amplia, pero nunca ha sido más del 30% del programa Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto Milenio'

"Lo que pasa es que mis inquietudes personales han cambiado y me interesan temas. Si con el paso del tiempo, siempre fuera el mismo, me preocuparía", explica el vasco, que reconoce sentirse "más aliviado" ahora que Horizonte estará dedicado a la actualidad y Cuarto Milenio volverá a ser más clásico, "más primitivo", con temas más atemporales.

"Pero, ¡cómo voy a dejar el misterio si siempre ha sido mi vida! Lo que pasa es que algunas fórmulas está obsoletas. Yo lo que voy a hacer es seguir experimentando. Voy a hacer un esfuerzo por la gente que se ha ido. A ver si esa gente se sienta menos insatisfecha", añade.

Eso sí, aclara que uno de los problemas con los que se ha encontrado en Cuarto Milenio es con el hecho de que hayan adelantado su horario a las 21:30 horas. "El miedo da poca audiencia. Y mucha gente desconecta. Y uno de los problemas que tenía era diseñar temas de actualidad suficientemente abiertos para que se vean a esa hora".