El restaurante donde comer carne a la brasa a reventar: "Elegimos el menú y estaba todo de 10, sobre todo las carnes"

Viajar al Pirineo no solo es un lujo de cara a disfrutar de la montaña, también lo es gracias a sus ricos y tradicionales restaurantes.

Dentro de los restaurantes con nombre propio destaca El Callizo, en Aínsa, o La Era de los Nogales, en Sardas, ambos galardonados con Estrella Michelin.

No obstante, lejos de los focos y escondido en un pequeño pueblo del Valle de Tena de apenas 100 habitantes, se encuentra el Asador Casa Diego, uno de esos lugares que marcar en el Google Maps si tienes pensado hacer una escapada al Pirineo.

Es una opción especialmente cómoda tras una excursión, un día de esquí o una ruta por el Valle de Tena o de Ordesa, también cercano.

Ubicado en medio de Gavín, justamente en la Avenida de Ordesa, el establecimiento cuenta con una amplia terraza que da recibimiento al local y que, post comida, es ideal para tomarse un café o, previamente, para tomar vermú.

Cuenta con un ambiente rústico y acogedor, con zona de bar, salón interior y la terraza.

Que esperar

En lo que a comida se refiere, el protagonista del local tiene nombre propio: las carnes a la brasa.

"Para nosotros la carne es lo más importante", explican en su página web, matizando que la escogen tras una selección rigurosa buscando siempre la Denominación de Origen del producto.

A la hora de cocinar, utilizan siempre leña de roble, no de carbón, ya que le proporciona a la carne un sabor inconfundible a brasa de leña tradicional.

Sus productos estrella son el chuletón de vaca madurada, ternera de Biescas, el entrecot de vaca o Ternasco de Aragón.

Nevera de maduración de la carne y uno de sus platos. Asador Casa Diego.

La oferta gastronómica del establecimiento es otro de sus grandes atractivos. Los comensales pueden elegir entre comer a la carta o decantarse por un menú cerrado, en función de sus preferencias y presupuesto.

La carta ofrece una amplia variedad de platos, con un precio medio que ronda los 20 euros por persona.

Entre sus propuestas figuran especialidades como caracoles, pulpo a la brasa, codornices, rodaballo o callos. También hay opciones más exclusivas, como el Ribeye de Angus, por 66 euros, o el Wagyu japonés, a 37 euros los 100 gramos.

Quienes prefieran una opción más cerrada pueden optar por su menú, que incluye cuatro primeros, cuatro segundos y seis postres para elegir. Todo ello por un precio fijo de 31 euros.

La experiencia se completa con una selección de postres elaborados de forma casera y una carta de vinos para acompañar la comida.

En definitiva, una propuesta pensada para disfrutar de una buena comida, con alternativas para distintos gustos y presupuestos.

Opiniones

Ya lo dice el refranero popular…"cuando el río suena, agua lleva", haciendo referencia a que un buen producto lleva consigo muy buenas reseñas.

En este sentido, el Asador Casa Diego cuenta con nada menos que un 4.6 sobre 5 de valoración en más de 1.350 reseñas de Google.

"Impresionante! Elegimos el menú y estaba todo de 10, sobre todo las carnes aunque los postres no se quedan atrás. El precio súper razonable", señala uno de los clientes.

Mientras, Patricia Martínez, otra de las comensales, señala: "La comida estaba espectacular y la atención fue increíble en todo momento con las recomendaciones. Para repetir otra vez sin duda".