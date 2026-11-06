Alejandro, arquitecto: "Los jóvenes prefieren reformarse una casa en el centro que comprar obra nueva"

Los arquitectos son fundamentales a la hora de comprar una vivienda y más si hay que reformarla hoy en día.

El mercado inmobiliario registra una un aumento en las reformas integrales, impulsado principalmente por la escasez de obra nueva y el elevado coste de la vivienda.

Los jóvenes optan habitualmente por adquirir pisos antiguos para reformarlos por completo y adaptarlos a sus necesidades. En este proceso, priorizan espacios mejor aprovechados, como salones con cocina integrada, frente a distribuciones con pasillos amplios.

Esta tendencia de renovación integral, cuyo coste suele oscilar entre los 800 y los 1.000 euros por metro cuadrado, cuenta cada vez más con la supervisión de arquitectos y diseñadores de interiores para garantizar un resultado óptimo.

"El tamaño del inmueble incide directamente en el impacto del presupuesto por metro cuadrado. En pisos que superan los 100 metros cuadrados, la cifra de 800 €/m² resulta fácilmente defendible", ejemplifica Alejandro Lezcano, arquitecto del estudio Cronotopos arquitectura.

En cambio, en viviendas entre 40 y 50 metros cuadrados, el coste por metro cuadrado se incrementa, ya que el gasto fijo que supone renovar estancias esenciales, como la cocina y el baño, se reparte entre una cantidad menor de metros.

El perfil mayoritario de quienes apuestan por este tipo de reformas es el de personas jóvenes que buscan establecerse en zonas céntricas sin renunciar a una vivienda diseñada a su medida.

"Las nuevas generaciones están prefiriendo hacerse quizá una casa en el centro, siempre que el precio final sea asumible para ellos, haciéndose una reforma a su gusto antes que comprarse una obra nueva más anodina", explica Lezcano.

Desde 2015, el volumen de reformas integrales en Zaragoza ha experimentado un crecimiento bastante notable año tras año: "El mercado de las reformas se ha ampliado muchísimo desde 2015 y va creciendo porque no existe obra nueva, como ya sabemos", recalca el arquitecto.

En Zaragoza, los propietarios apuestan por redistribuir completamente los inmuebles, eliminando los tabiques para adaptar las viviendas a la moda de hoy en día.

Por ello, la prioridad de los proyectos actuales es crear zonas comunes amplias en las que se integren el salón, el comedor y la cocina, reducir al mínimo los pasillos y ajustar la superficie destinada a los dormitorios.

"El perfil de la demanda busca viviendas que quizá tienen un tamaño inferior a las de obra nueva, pero con unos metros mucho más optimizados", señala Alejandro Lezcano.

En esta línea, el mapa de las reformas en la capital aragonesa, los barrios consolidados de la ciudad continúan liderando la actividad del sector debido a la antigüedad de sus edificios.

"Seguimos trabajando mayoritariamente en el Casco Histórico, la zona de Delicias, La Magdalena o la Plaza de los Sitios, con un amplio espectro socioeconómico", explica el experto.

Al mismo tiempo, los barrios en pleno desarrollo se están incorporando al mercado de las reformas: "Están saliendo viviendas de nuevas zonas potenciales a reformar. Por ejemplo, en Valdespartera, que parece una zona joven pero ya tiene 18 años, se están liberalizando muchos pisos, y en el Actur, es otro barrio donde se están haciendo reformas enteras", destaca Lezcano.

Compra de una vivienda

A la hora de tomar una decisión de compra, los futuros propietarios valoran el equilibrio entre la inversión económica y las prestaciones que ofrece cada tipo de vivienda.

En Zaragoza, adquirir un piso para reformar en una ubicación céntrica por 200.000 euros y llevar a cabo una reforma integral de 150.000 euros supone una inversión total de 350.000 euros, una cifra comparable a la que puede alcanzar una vivienda de obra nueva con grandes servicios como piscina, pistas de pádel o gimnasio, entre otros.

El mercado registra una tendencia creciente entre compradores de entre 30 y 40 años que se decantan por la construcción de viviendas unifamiliares industrializadas en municipios cercanos a Zaragoza, como Cuarte de Huerva o Monzalbarba.

"Antes la vivienda unifamiliar se consideraba un producto de lujo. Hoy en día, con los pisos en niveles de precio tan elevados, la diferencia entre un piso reformado de alta calidad y una casa unifamiliar a medida puede ser de unos 50.000 euros más, lo que lleva a muchos jóvenes a decantarse por esta opción", apunta el arquitecto de Cronotopos arquitectura.