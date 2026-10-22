Luis Carlos, dueño de un taller de neumáticos en Zaragoza: "Decimos adiós después de 18 años de actividad"

Hace algo más de un año que Luis Carlos tomó la decisión de jubilarse, tras más de 18 años al frente de su taller, Autocentro Empresario .

"No necesito trabajar más y de salud ya ando fastidiado, es el momento de decir adiós", explica a este diario.

Con la idea de cerrar una larga etapa profesional, pero también de que su negocio tuviera continuidad, decidió publicar un anuncio en diferentes plataformas para encontrar a alguien dispuesto a tomar el relevo.

En él, ofrece el traspaso de este taller de neumáticos y mecánica ubicado en el polígono Empresarium, en Zaragoza. El negocio lleva en funcionamiento desde 2008 y cuenta con una clientela "ya consolidada", tras tantos años de historia.

Luis Carlos traspasa el negocio completamente operativo, equipado con toda la maquinaria, herramientas y materiales necesarios que permitan al próximo propietario continuar la actividad sin interrupciones.

Entre sus instalaciones figuran equipos de montaje y equilibrado de neumáticos, alineación, frenómetro, maquinaria de aire acondicionado, compresor, herramientas de diagnosis, elevadores y utillaje completo, todo ello en buen estado de uso y mantenimiento.

Además, el taller forma parte de una gran red nacional del sector, lo que proporciona respaldo técnico, formación, una imagen de marca consolidada y acuerdos comerciales con proveedores.

A ello se suman unas instalaciones amplias y funcionales, con una fachada de 25 metros con gran visibilidad desde una carretera principal, zona de atención al cliente, varios puestos de elevación y espacio de almacenaje.

Otro de sus atractivos es el precio del alquiler del local, fijado en "800 euros mensuales más IVA". Luis Carlos asegura en el anuncio que la rentabilidad del negocio es alta, con unos beneficios netos anuales superiores a los 100.000 euros.

El taller pertenece a la red Vulco, marca con la que, hasta ahora, Luis Carlos ha estado ligado "para comprar en conjunto y mantener una imagen".