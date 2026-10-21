La Diputación destinará 60.000 euros para impulsar la investigación, la formación y el desarrollo del termalismo en Aragón.

Zaragoza impulsa la investigación de las aguas termales con una nueva cátedra para apoyar los balnearios

La Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza han puesto en marcha una nueva cátedra para apoyar a los balnearios de la provincia y de todo Aragón investigando las propiedades terapéuticas de sus aguas.

La Cátedra Agua, Salud y Sociedad se ha presentado oficialmente este miércoles con una jornada dedicada a analizar los retos y las oportunidades del termalismo en la que han participado expertos y representantes de la DPZ, la Universidad, los balnearios y el IMSERSO, entre otras entidades.

El objetivo de la jornada, además de presentar esta nueva cátedra institucional, era poner en valor el patrimonio termal de Aragón, dar voz directa al sector de los balnearios y establecer conclusiones y compromisos que permitan desarrollar una estrategia aragonesa de termalismo.

Sánchez Quero y los responsables de la cátedra, este miércoles. E. E.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y por el vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza, Manuel González Bedia.

“Desde la Diputación de Zaragoza llevamos organizando nuestro programa de termalismo social desde hace más de 30 años con un doble objetivo: facilitar el acceso a los tratamientos a las personas jubiladas de la provincia y apoyar además a los balnearios zaragozanos, que son un motor de desarrollo para sus comarcas”, ha destacado Sánchez Quero.

“Ahora damos un paso más impulsando y financiando la Cátedra Agua, Salud y Sociedad, que sobre todo va dirigida a la investigación del agua y de sus aplicaciones terapéuticas con el objetivo de disponer de información clara y rigurosa y ponerla a disposición de los balnearios para que sean competitivos y puedan responder a las nuevas demandas sociales”, explica.

“Para la Universidad de Zaragoza esta cátedra es un buen ejemplo de colaboración entre instituciones, que implica también al tejido productivo y social relacionado con una temática común que tiene un gran protagonismo en esta tierra. El agua es un recurso muy valioso que nos conecta con nuestra historia y es, también, una oportunidad para el futuro”, ha subrayado por su parte González Bedia.

El director de la Cátedra Agua, Salud y Sociedad, José Miguel Tricás, ha sido el encargado de ofrecer la conferencia inaugural.

"El futuro del termalismo aragonés pasa por sumar esfuerzos y construir una visión compartida. En esta cátedra nos permite identificar los retos y oportunidades del sector y sentar las bases de una estrategia común que impulse su desarrollo, desde la investigación y la innovación, hasta la salud y el bienestar", ha destacado el director.

"Queremos favorecer la creación de nuevo conocimiento relacionado con el salus per aquam mediante el termalismo, la hidroterapia y el aprovechamiento racional del agua. También vamos a desarrollar iniciativas de formación práctica", ha explicado.

La actividad

La nueva Cátedra Agua, Salud y Sociedad se financia y cuenta con una aportación de la Diputación de Zaragoza de 60.000 euros para sus dos primeros años de funcionamiento.

Según recoge el convenio firmado por ambas instituciones, la entidad desarrollará diferentes líneas de actividad, entre ellas apoyar e incentivar trabajos de investigación en diferentes temáticas, especialmente en los relacionados con el termalismo y la hidroterapia; apoyar la realización de tesis doctorales y trabajos fin de estudios o apoyar iniciativas de formación.

También se organizarán actividades de comunicación y divulgación, como conferencias, seminarios y cursos, se concederán premios y se facilitará la conexión entre los centros de innovación y los emprendedores de la provincia en el ámbito de la salud y el agua.