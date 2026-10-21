El mercadillo ambulante perfecto para visitar cada sábado: más de 10 paradas de tomates, judías, miel y frutas

Con la llegada del frío, apetecen los platos de cuchara, las cremas de verduras y los guisos preparados a fuego lento.

Y para cocinar con productos de temporada, Zaragoza cuenta con un mercado muy especial que cada sábado por la mañana llena de vida la plaza del Pilar.

Se trata de la Muestra Agroecológica de Zaragoza, un mercadillo con más de diez puestos en el que descubrir los alimentos que ofrecen las huertas y los campos del entorno.

Pasear entre sus paradas permite encontrar productos propios de cada época del año: desde tomates y judías hasta uvas y setas, según la temporada y la disponibilidad.

La propuesta es comprar directamente a quienes producen los alimentos, apostar por los productos de proximidad y llenar la despensa con opciones ecológicas sin tener que salir de la ciudad.

Dónde y cuándo

La cita principal tiene lugar los sábados, de 8.30 a 14.00, en la plaza del Pilar, junto a la Fuente de la Hispanidad. Pero no es el único día en el que los productores sacan sus puestos a la calle.

Los viernes, la Muestra Agroecológica se traslada a la plaza de San Francisco, en el campus universitario, donde los consumidores también pueden acercarse a conocer la oferta de la semana.

El mercado lleva desde 2009 acercando a Zaragoza el fruto de las huertas y los campos de sus productores.

Sus alimentos se caracterizan por ser ecológicos certificados y de temporada, con una apuesta por la proximidad y por una forma de consumir más responsable con el medio ambiente.

Productos

La oferta cambia con las estaciones y es precisamente ahí donde está parte de su encanto.

Cada visita puede ser una oportunidad para descubrir qué alimentos están en su mejor momento y dejarse inspirar para preparar nuevas recetas en casa.

En sus redes sociales, los responsables del mercado animan estos días a sacar partido a los productos de temporada con platos calentitos: una crema, un buen guiso o unas verduras al horno.

La idea es llenar la cesta con alimentos agroecológicos directamente de quienes los producen y llevarlos de la huerta a la mesa.

Para conocer los puestos que participan cada semana y consultar la oferta disponible, se puede visitar la web oficial de la Muestra Agroecológica.

Sin salir de casa

Quienes no puedan acercarse a la plaza del Pilar o a la de San Francisco también tienen una alternativa para disfrutar de estos alimentos.

La compra de proximidad se ha adaptado a los nuevos hábitos y ahora es posible hacer el pedido por internet.

A través de Mercadeando Zaragoza, los consumidores pueden acceder a productos de distintos espacios comerciales de la ciudad, entre ellos el Mercado Agroecológico, el Mercado Central de Lanuza y Valdespartera.

"Con la app de Mercadeando, tienes Central Lanuza, el Mercado Agroecológico y Valdespartera a mano las 24 horas", explican en sus redes sociales, donde destacan la posibilidad de disfrutar de los productos de los puestos habituales sin salir de casa.

Así, quienes prefieran hacer la compra desde el sofá también pueden apostar por los alimentos de proximidad. Porque comprar productos de temporada y apoyar a quienes los cultivan no está reñido con las facilidades que ofrece la tecnología.