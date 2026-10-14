Imagen del público en la Feria del Queso de Munilla. Raquel Manzanares / EFE

La feria del queso ideal para visitar el 24 y 25 de octubre: más de una decena de puestos con quesos venidos de toda España

En Zaragoza siempre se ha dicho que el curso empieza de verdad después de las Fiestas del Pilar.

Llega entonces la vuelta a la rutina, sin más interrupciones que algún puente suelto, como el de 'Todos los Santos' o el de la Constitución.

Pero que el calendario recupere su ritmo habitual no significa que haya que renunciar a los planes.

Cerca de Aragón existen propuestas que combinan productos gastronómicos de primer nivel con turismo rural.

Una de ellas es la XXVIII edición de la Feria del Queso de Munilla, en La Rioja, una cita que reúne quesos de distintos puntos de España

¿En qué consiste la Feria del Queso de Munilla?

Organizada por el Ayuntamiento, la feria se celebrará los días 24 y 25 de octubre en el Frontón Municipal de Munilla (La Rioja).

Los puestos de exposición y venta abrirán el sábado 24 de octubre, de 16:00 a 21:00 horas, y el domingo 25, de 10:00 a 15:00 horas.

Cartel de la Feria del Queso en Munilla. Ayto Munilla.

Aunque la cita se concentra en dos jornadas, el horario permite organizar el viaje con calma, saliendo el sábado por la mañana desde Aragón, comer de camino o en la propia localidad y aprovechar la visita para alargar la estancia hasta el domingo.

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer una amplia exposición de quesos artesanos de oveja, cabra y vaca, procedentes de distintas denominaciones de origen españolas.

A la degustación y venta directa se sumarán puestos de otros productos, como miel y diferentes elaboraciones artesanales.

Entre todos ellos destaca especialmente el Queso Camerano, uno de los protagonistas de la celebración.

Asimismo, más allá de los quesos de exposición, la feria también es una buena ocasión para comprar quesos directamente a sus productores y encontrar un regalo diferente.

Miles de personas y miles de cuñas de queso

Si algo demuestra la trayectoria de esta feria es su capacidad para atraer visitantes.

Un buen ejemplo fue la edición récord de la XXV Feria del Queso Artesano de Munilla, en la que se agotaron las existencias tras recibir a más de 6.000 visitantes procedentes de distintas localidades de La Rioja, Madrid y comunidades limítrofes.

En total, durante aquella edición se cortaron más de 22.000 cuñas de queso y se repartieron más de 11.000 raciones.

Un éxito que da una idea de la expectación que despierta esta cita.

Jornadas del Queso de Munilla. La Rioja Turismo.

Cómo llegar a Munilla desde Aragón

Munilla se encuentra a unos 67 kilómetros de Logroño, aproximadamente una hora en coche desde la capital riojana.

Desde Zaragoza, el trayecto dura algo menos de dos horas. La ruta pasa por la AP-68 y continúa por la LR-134, tomando el desvío correspondiente en Calahorra.

Quienes salgan desde Huesca deberán sumar alrededor de media hora más de viaje. El recorrido pasa primero por Zaragoza a través de la A-23 y, desde allí, continúa por la misma ruta hacia Munilla.

Desde Teruel, en cambio, la escapada exige algo más de paciencia. El desplazamiento puede alcanzar las tres horas y media en coche, siguiendo la A-23 hasta Zaragoza y enlazando después con la AP-68.