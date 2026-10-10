Ha llegado a Lidl la vajilla más elegante y completa con 18 piezas: en color negro y por 29,99 euros tras una rebaja

Seguro que más de uno tiene en casa una vajilla que ha ido perdiendo piezas con los años. Platos de distintos modelos, marcas de uso y algún que otro pequeño arañazo.

Para el día a día puede no tener mayor importancia, pero cuando llegan invitados, sacar esa vajilla puede hacer que más de uno prefiera tener algo más presentable sobre la mesa.

Y es que renovar la vajilla no tiene por qué suponer un gran desembolso.

Lidl acaba de poner una opción de 18 piezas por solo 29,99 euros, una alternativa para darle un nuevo aire a la mesa a precio reducido.

Ficha de producto de la vajilla. Lidl.

Características

Esta vajilla, de nombre Silvercrest, llega con 18 piezas en color negro para vestir la mesa con un aire elegante.

El juego es ideal para una familia, incluyendo seis platos llanos, seis hondos y seis de postre, por lo que permite preparar una mesa completa para un máximo de seis personas.

Fabricada en porcelana, combina una apariencia cuidada en color negro con la resistencia necesaria para el uso cotidiano. Además, todas las piezas son aptas tanto para el lavavajillas como para el microondas, dos detalles fundamentales en cualquier vajilla.

Los tamaños están pensados para cada tipo de plato. Los llanos tienen un diámetro de 25,7 centímetros, los hondos de 22,5 y los de postre de 20,3.

Estos últimos resultan ideales para cerrar la comida, mientras que el plato hondo ofrece una capacidad aproximada de 0,55 litros.

Su diseño permite, además, apilar los platos uno encima del otro para aprovechar mejor el espacio en el armario.

Así es la vajilla. Lidl.

Opiniones

No hay producto estrella sin reseñas que lo acompañen y, en este sentido, la vajilla de Silvercrest cuenta con el apoyo de hasta el 86% de antiguos clientes.

"El color es elegante, el material está bastante bien y la verdad es que por ese precio poco más se puede pedir", afirma un comprador en la caja de comentarios.

Mientras otros destacan su relación calidad - precio. "Platos preciosos por poco dinero" o "me encanta todo de la vajilla, la elegí por el color y el precio", señalan dos antiguos clientes.

En definitiva, se trata de una compañera de mesa ideal por menos de 30 euros tanto para el día a día como para recibir invitados.