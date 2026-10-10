Aarón Palacio, torero aragonés: "Voy a aprovechar la pedazo de oportunidad que es torear un 12 de octubre en Madrid"

En tan solo seis años, el aragonés Aarón Palacio ha pasado de ser un joven que daba sus primeros pasos con los trastos a ser un matador de toros reconocido entre la afición española y francesa.

Aunque corta, su carrera ya es sólida y ha vivido una profunda evolución gracias a su autoexigencia, miedo, fe, solidez en su equipo y esfuerzo y trabajo en el ámbito técnico y psicológico.

Este próximo lunes, 12 de octubre, el de Biota afronta uno de los compromisos más importantes de su carrera. No solo confirma su alternativa, sino que lo hace en una feria y en un coso que reconoce el triunfo sembrado durante toda la temporada.

Lo hará en un cartel de máxima expectación, apadrinado por Morante de la Puebla y con Héctor Gutiérrez como testigo, para estoquear astados de las divisas de Garcigrande y Núñez del Cuvillo.

Aarón Palacio se caracteriza por destacar sobre el resto desde sus inicios dejando claro cuáles eran sus metas.

Su carrera ha sido intensa y a escasos días de su confirmación echa la vista atrás. "He pasado de ser un chaval que no sabía ni coger una muleta y un capote a convertirme en matador de toros. Creo que lo más importante en estos años es que ha habido mucha ilusión y que cuando uno tiene las cosas claras y tiene mucha ilusión en conseguir algo en la vida, lo consigue", afirma.

No es la primera vez que el matador de toros pisará el albero madrileño. Ya lo hizo anteriormente como novillero con picadores. Pese a todo, el joven declara que "es el mismo Aarón Palacio".

Durante todo este tiempo, Palacio ha aprendido mucho, reconoce tener más experiencia y que ello le lleva a sentirse mucho más seguro. Lo que no cambia, ni aun con el transcurso del tiempo, es la dimensión de la plaza, donde "el 'olé' se escucha de una forma especial.

Aarón Palacio. Recursos E.E

En los últimos meses, su teléfono no ha dejado de sonar para las grandes ferias. Ha sido una temporada de triunfo por albero pisado y esto se ha reflejado en esta esperada cita.

Aparte de las plazas en las que ha demostrado valer para la profesión con la que siempre ha soñado, el joven trabaja duro durante el invierno y la formación para este compromiso no es menos.

"Yo hago mucho hincapié en invierno, es donde se corrigen la mayoría de las cosas. Para una tarde de tanta importancia querer intentar solucionarlo todo en una semana no te sirve de nada", comenta.

Estas semanas, entre la última corrida de toros y la de Madrid, ha seguido entrenando con la misma intensidad e ilusión. "Durante la temporada considero que no es cuestión de preparar, sino de mantener", explica.

Aarón Palacio Recursos E.E

Pero la preparación para Madrid no se limita únicamente al plano físico y técnico. La dimensión de la cita obliga también a trabajar una mente consciente de la responsabilidad que supone confirmar la alternativa en Las Ventas.

Palacio reconoce que será "posiblemente la tarde con más responsabilidad de todo el año y con la que más presión pasa uno", pero tiene claro cómo quiere afrontarla. "Hay que intentar engañar a la mente y hacer que crea que es una tarde como todas. Lo que tienes que hacer es salir a hacer lo que sabes y lo que has hecho ya muchas veces durante toda la temporada", reconoce.

Y es precisamente en la mente donde Madrid puede imponer más. Al preguntarle qué sentiría si la noche anterior a la confirmación pudiera sentarse solo en mitad del ruedo de Las Ventas, con los tendidos completamente vacíos, no esquiva la palabra miedo.

"Me imagino que pasaría mucho miedo, porque las plazas sin gente imponen mucho, y más esa que es tan grande". Un sentimiento que, lejos de paralizarle, cree que alimentaría todavía más sus ganas de que llegase el día siguiente: "Me haría sentirme más seguro y aumentaría mi ilusión para salir a la plaza a darlo todo, a triunfar y a torear muy bien".

En cuanto sonó el teléfono para recibir la noticia, la mente del torero era una vorágine de emociones. "Alegría, pero a la vez ya te entra la presión y la responsabilidad de saber, lo primero, que estás a cartel en Madrid. Y que además ese día es muy importante a nivel general", cuenta el joven acerca del momento en el que se enteró que torearía en Madrid.

El joven también se deshace en elogios con su equipo: Juan José Vera, Miguel Cuartero y Raúl Gracia 'El Tato'.

Para él, es un "regalo de Dios". Con la humildad por bandera, su mayor característica, no duda en agradecerles cada día lo que hacen por él y tampoco en hacer lo que esté en su mano para devolverles todo por el sueño que le están ayudando a cumplir.

"Ojalá que yo pueda hacer muchas cosas por ellos. Eso significará que seguimos en el camino y que seguimos juntos. Nunca se me olvida todo lo que han hecho por mí a los tres, porque sin ellos creo que no estaría donde estoy hoy", expone.

Aarón Palacio toreando. Recursos E.E

Aarón Palacio no afronta su cita en Las Ventas desde la improvisación, sino desde la coherencia de una estructura de trabajo sólida y un profundo conocimiento de sí mismo.

La tarde de su confirmación de alternativa representa el punto de inflexión donde se cruzan la exigencia técnica del invierno, la fe en sus capacidades y la serenidad de saberse rodeado de un equipo en el que confía ciegamente.

Lo que pase por su cabeza cuando el próximo 12 de octubre ponga el primer pie en el albero venteño y mire a ambos lados para encontrarse junto a Morante de la Puebla y Héctor Gutiérrez ni siquiera él es capaz de anticiparlo.

Para entonces, reconoce, ya estará metido en la tarde: "Haces el paseíllo y ver ese montón de gente ahí y ya te motivas tú solo. Ya no te queda otra más que tirar para adelante, disfrutar en la medida de lo posible y, sobre todo, aprovechar el pedazo de oportunidad que es torear un 12 de octubre en Madrid".

Festejo en Zaragoza

Este próximo viernes 16 de octubre, Aarón Palacio toreará en la plaza de toros de la Misericordia de Zaragoza.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN estará con él antes y después del festejo para contar cómo ha vivido una cita tan importante.