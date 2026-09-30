Subastan un piso de 62m2 por 12.200 euros: primera planta y a tan solo 10 minutos del centro de Zaragoza

La Agencia Tributaria cuenta con un portal de subastas al que conviene echar un ojo para encontrar verdaderas gangas. En él se subastan desde viviendas o fincas, hasta garajes o trasteros a buen precio.

Teniendo en cuenta que los precios están en un punto muy álgido, esto es una buena opción para despertar el interés de quienes buscan adquirir una propiedad mediante un procedimiento de puja.

En este contexto aparece una vivienda en Zaragoza que puede ser adquirida desde 12.279,16 euros. Está situada en la avenida San José, en la capital aragonesa, y cuenta con una superficie aproximada de 62 metros cuadrados.

El inmueble forma parte de un edificio situado en la avenida de San José número 170, en Zaragoza. La vivienda corresponde al número 2 y se encuentra ubicada en la primera planta alzada. La cuota de participación asignada a esta vivienda en el valor total del inmueble es del 14%.

Según la información disponible en la subasta, la vivienda no es visitable, un aspecto que deberán tener en cuenta los interesados antes de realizar cualquier puja.

La principal particularidad de esta subasta es que no se ofrece el 100% de la propiedad. En concreto, sale a subasta el 50% del pleno dominio del inmueble, por lo que el interesado que resulte adjudicatario adquiriría la mitad indivisa de la vivienda, de acuerdo con las condiciones establecidas en el procedimiento.

El valor fijado para la subasta es de 12.279,16 euros, una cantidad muy inferior a los 41.409,05 euros en los que está valorado el inmueble. Sin embargo, los 12.279,16 euros corresponden al valor de subasta de la participación que sale a puja y no suponen el precio para adquirir la totalidad de la vivienda.

Además, el inmueble cuenta con cargas por importe de 29.129,89 euros, otro de los aspectos que deberán analizar los interesados antes de presentar una puja, ya que el coste de la adjudicación no debe confundirse con el conjunto de obligaciones y cargas que puedan afectar al inmueble según las condiciones de la subasta.

Cabe resaltar que la subasta estará abierta hasta el próximo 13 de octubre de 2026, por lo que los interesados tienen hasta esa fecha límite para pensar cuánto están dispuestos a desembolsar para hacerse con el 50% de la titularidad de esta vivienda.

Tal y como expone la descripción, el inmueble se encuentra inscrito como finca registral 8279 y está situado en Zaragoza. Es importante tener en cuenta la referencia catastral (6818111XM7161H0004ID) y el número registral (50021000419963) para poder localizar la subasta en la página de la Agencia Tributaria.