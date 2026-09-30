Ana Pilar, dueña de un negocio de detalles de la Virgen: "Pilares siempre ha sido bueno, pero este año se ha multiplicado"

Con Las Fiestas del Pilar, Zaragoza se llena de colores, costumbres, jotas, flores y sobre todo, mucha indumentaria tradicional.

Pañuelos, mantones, cachirulos y todo tipo de complementos toman las calles durante unos días en los que la ciudad presume de sus raíces.

Entre todos estos pequeños detalles que acompañan a zaragozanos y visitantes, también hay espacio para llevar a la Virgen del Pilar.

Este es precisamente el punto de partida de Ana Pilar Peyrolón, vecina de Villanueva de Gállego y emprendedora, que lleva desde 2022 haciendo de la Virgen del Pilar el centro de sus creaciones con su tienda 'Pipola creaciones'.

Este año, ha incorporado una nueva propuesta a su catálogo: broches inspirados en la patrona de Zaragoza. "Nuestra imagen es la Virgen del Pilar", explica Ana Pilar.

Una iniciativa que comenzó hace cuatro años

Aunque los broches son la novedad de este año, este proyecto comenzó en 2022.

"Yo trabajaba en eventos y se me ocurrió que podría ser una buena idea coger un pequeño negocio y empezar a ver si podía salir para adelante, y así lo hice", declara Ana Pilar.

La emprendedora comenzó por productos más sencillos. "Empecé con simplemente llaveros, imanes y poquito más".

Ella misma añade que después, "fui incorporando más cosas como 'la mini pipolita', los marcapáginas y pendientes y luego ya me metí en el tema del textil".

Actualmente lo que más triunfa son los broches. "Se hicieron virales como hace cosa de un mes, mes y algo", declara la joven.

En este sentido, el aumento de la visibilidad también se ha visto reflejado en las ventas, "han aumentado bastante".

Los broches y el cachirulo E.E. Redes sociales de la marca

Las Fiestas son "un buen momento"

Las Fiestas del Pilar ya suponían un buen momento para el negocio pero este año el crecimiento ha sido mayor de lo esperado.

"Siempre Pilares ha sido muy bueno, cada año un poquito más, pero este año ha sido como que se ha multiplicado de lo que esperaba", señala Ana Pilar.

Además, esta emprendedora es quien está al frente del proyecto, "soy yo solamente, soy autónoma, estoy al frente del diseño, producción y del resto de tareas relacionadas con el negocio".

Entre estas tareas, se encuentra la gestión de las redes sociales, una labor que, según cuenta Ana Pilar, "requiere muchas horas".

Ahora, la venta se realiza a través de la página web pero Ana Pilar también participa en mercadillos. "Nos vamos apuntando a ellos, este domingo, cuatro de octubre, vamos a uno", matiza Ana Pilar.

De cara a después de las fiestas, la emprendedora espera que el ritmo de ventas disminuya. "Bajará, seguro que baja, obviamente, porque el punto fuerte es este", reconoce.

Aun así, confía en que parte de las personas que han conocido su proyecto durante estas semanas continúen siguiéndolo.

"Al final esos clientes son los que valen la pena, que son los que se quedan en un gran periodo de tiempo", concluye la joven de Villanueva de Gállego.