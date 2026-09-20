El castillo románico mejor conservado de Europa: es del s. XI, con murallas imponentes y perfecto para una escapada

Otra cosa no, pero si hay algo que tiene de sobra Aragón es patrimonio histórico. Cuando se habla de los monumentos más emblemáticos de la comunidad, es inevitable pensar en la Basílica del Pilar o en el Palacio de la Aljafería.

Sin embargo, hay otro símbolo imprescindible en esta conversación: el Castillo de Loarre.

Considerado el castillo románico mejor conservado de Europa, se alza sobre un impresionante promontorio rocoso a más de 1.000 metros de altura. Desde allí, las vistas del paisaje de la Hoya de Huesca son privilegiadas.

Su enorme atractivo no pasa desapercibido ante el gran público, recibiendo cada año más de 100.000 visitantes y consolidándose como uno de los grandes reclamos turísticos de Aragón.

Además, ha servido como escenario de grandes producciones de Hollywood, como 'El Reino de los Cielos', dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Orlando Bloom y Liam Neeson.

También aparecen en su historial títulos como La Abadesa, Irati o Valentina.

La fortaleza románica mejor conservada de Europa

Su historia comienza en el s. XI, gracias a la orden de Sancho III el Mayor, después de conquistar la zona. El objetivo no era otro que frenar el avance musulmán y delimitar la frontera del reino cristiano.

Castillo de Loarre Wikipedia

Con el paso del tiempo, la fortaleza fue ampliada y reforzada, sobre todo durante los reinados de Ramiro I, que añadió la Torre del Homenaje, y Sancho Ramírez, que la expandió.

En este momento también adquirió una función religiosa, porque parte del conjunto se convirtió en monasterio agustiniano al acoger una comunidad de canónigos.

No sería hasta siglos más tarde, con la Reconquista, cuando pierda su rol militar. Aunque gracias a su buen estado de conservación, no caerá en el olvido.

Como dice el refrán, "más vale una imagen que mil palabras".

Vistas desde el cielo del Castillo de Loarre. Huesca La Magia.

A este castillo no le falta detalle, ya que cuenta con estancias reales, capilla y hasta patio de armas.

Entre los principales elementos destaca por su imponente muralla, que ocupa 10.000 m2 y cuyos muros tienen nada menos que 1,30 metros de ancho.

Además, destacan la torre albarrana de acceso, la Torre del Homenaje (22-31 m de altura con puente levadizo), la iglesia de San Pedro, aljibes para 80.000 litros y el Mirador de la Reina.

Ábside de la Iglesia de San Pedro del Castillo de Loarre Turismo de Aragón

Visitar el Castillo de Loarre

La entrada general al castillo tiene un precio orientativo de 6 euros en 2026, mientras que la visita guiada cuesta 8 euros. Una opción muy recomendable para descubrir a fondo la historia y los rincones más sorprendentes de la fortaleza.

Durante el recorrido guiado se visitan espacios tan emblemáticos como el Patio de Armas, la cripta de San Quiteria, los pasadizos o la Iglesia de San Pedro. La visita dura aproximadamente una hora y permite conocer detalles únicos sobre los antiguos usos y la vida dentro del castillo.

Cómo llegar

Llegar a Loarre es muy sencillo. Desde Zaragoza, el trayecto en coche dura poco más de una hora por la A-23, tomando la salida 360 a la altura de Huesca.

Por otro lado, desde Huesca, el trayecto se reduce a media hora cogiendo la A-132 y la A-1206.

Una vez en el pueblo de Loarre, el castillo se encuentra a las afueras y se llega en apenas 10 minutos en coche.