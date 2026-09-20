Acaba de llegar a IKEA el descuento a la vajilla más sencilla y práctica: 16 piezas por 4,99 solo hasta diciembre

IKEA tiene una cubertería de 16 piezas por menos de 5 euros que se ha convertido en uno de sus productos más vendidos.

Se trata del modelo MOPSIG, una opción sencilla pensada para el uso diario que ahora, además, está rebajada en la tienda online de la compañía sueca.

El precio habitual de este juego es de 6,99 euros, pero IKEA lo vende actualmente por 4,99 euros.

Cuberteria mopsig16 piezas. IKEA

La promoción está disponible desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta fin de existencias. Con el precio actual, cada pieza sale por algo más de 30 céntimos.

El pack incluye todo lo necesario para cuatro personas: cuatro tenedores, cuatro cuchillos, cuatro cucharas y cuatro cucharillas.

La cubertería está fabricada en acero inoxidable y, según especifica IKEA, es apta para el lavavajillas.

El diseño es sencillo y de acabado metálico, sin adornos ni elementos llamativos.

Una de las características que destaca la compañía es precisamente su planteamiento práctico. "Una mesa bien puesta no tiene por qué costar un riñón", señala IKEA en la descripción del producto.

Una opción sencilla para el día a día

Por sus características y, sobre todo, por su precio, MOPSIG puede resultar especialmente interesante para quienes necesitan renovar parte de la cubertería sin hacer un gran desembolso. También puede ser una alternativa para una segunda vivienda, un piso de estudiantes o para ampliar los cubiertos que ya se tienen en casa.

El conjunto tiene una valoración media de 4,3 sobre 5 estrellas en la web española de IKEA, con más de 1.200 opiniones.

Cubertería 16 piezas. IKEA

Entre los comentarios hay clientes que destacan su precio, su funcionalidad y que resulta práctico para el uso cotidiano. Otros, sin embargo, cuestionan el tamaño o la calidad de los cubiertos y algunos compradores aseguran haber tenido problemas de oxidación.

La propia IKEA recomienda aclararlos inmediatamente después de utilizarlos para retirar los restos de comida y reducir el riesgo de corrosión, además de lavarlos antes del primer uso.

El paquete pesa medio kilo y ocupa poco espacio, con unas medidas de 5 centímetros de ancho, 4 de alto y 21 de largo.

El MOPSIG se mantiene como una de las opciones más económicas de IKEA para renovar una cubertería completa.

Por 4,99 euros, el comprador se lleva 16 piezas de acero inoxidable, aunque las opiniones de los clientes muestran que su bajo precio también marca las expectativas sobre el producto.