Ha llegado a Primark la vajilla más colorida y barata de la temporada: 3 cuencos en forma de calabaza por solo 8 euros

El verano está llegando a su fin y aunque aún falta para dar la bienvenida al otoño, las calabazas ya están conquistado algunos escaparates.

Primark ha incorporado a su sección de hogar uno de esos pequeños productos que combinan decoración y utilidad.

Se trata de un pack de tres cuencos pequeños en forma de calabaza, disponible por 8 euros.

Una propuesta que encaja dentro de la nueva colección de decoración y menaje otoñal de la cadena y que destaca por su diseño, pero también por su precio: cada pieza cuesta, en la práctica, menos de 3 euros.

Esta vajilla puede convertirse en un imprescindible para quienes ya están pensando en Halloween o simplemente quieren dar un toque diferente a su mesa.

Los cuencos están fabricados en cerámica y presentan una forma redondeada inspirada en las calabazas, con un acabado brillante y pequeños detalles de hojas en relieve.

Cada uno mide aproximadamente 8,5 centímetros de ancho y 4,2 centímetros de alto, por lo que están pensados para servir pequeñas cantidades de comida.

Para aperitivos, salsas o dulces

Aunque su aspecto puede hacer pensar en un elemento puramente decorativo, se trata de una pieza pensada para utilizar en la mesa.

Los pequeños cuencos son aptos para el contacto con alimentos y pueden utilizarse para servir salsas, frutos secos, aperitivos, dulces, snacks o pequeñas guarniciones.

Pack de 3 cuencos en forma de calabaza. Primark

Además, son aptos para microondas y lavavajillas, dos características que los hacen más prácticos para el día a día. Otro de sus puntos fuertes es que pueden apilarse, lo que facilita guardarlos cuando no se están utilizando.

La propuesta forma parte de una colección mucho más amplia con la que Primark quiere trasladar los colores y símbolos del otoño también a la cocina y al comedor.

Entre los productos disponibles aparecen platos, cuencos para servir, ramequines, fuentes, salseras, servilleteros y otros accesorios con las calabazas como protagonistas.

En este caso, el principal atractivo está en que se trata de un producto pequeño y económico que permite cambiar el aspecto de una mesa sin necesidad de comprar una vajilla completa. Puede utilizarse para preparar un aperitivo especial, acompañar una comida o incluso montar una mesa temática durante una celebración de Halloween.

Cuencos en forma de calabaza. Primark

Primark ha apostado esta temporada por una amplia selección de artículos para el hogar inspirados en el otoño, con calabazas, hojas y otros motivos propios de estas fechas presentes tanto en la decoración como en el menaje.

La compañía reúne actualmente más de un centenar de artículos dentro de su colección de decoración otoñal.

Por 8 euros, este pack de tres pequeños cuencos se suma así a la lista de productos asequibles con los que adelantar el otoño en casa. Una opción sencilla, funcional y especialmente pensada para quienes disfrutan cuidando hasta el último detalle cuando reciben invitados o preparan una mesa diferente.

De todas formas, quienes prefieran alejarse de los tonos otoñales también tienen otra alternativa en la colección de Primark.

La cadena cuenta con un pack de tres cuencos pequeños de diseño floral, en color blanco y decorados con delicados dibujos de flores, que se vende por 7 euros.

Pack de cuencos. Primark.

Una opción algo más económica y con un estilo completamente diferente, más luminoso y primaveral.

Los tres cuencos están fabricados en cerámica y cuentan con un borde ondulado y detalles en relieve.

Al igual que el modelo inspirado en las calabazas, están pensados para servir aperitivos, salsas, dulces o pequeños snacks y son aptos para el microondas y el lavavajillas.

Con unas medidas aproximadas de 8,5 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto, esta propuesta se presenta como una alternativa para quienes buscan un menaje más versátil, capaz de encajar en la mesa durante cualquier época del año.