El mercadillo ideal para visitar los segundos domingos de cada mes: puestos de ropa, libros, decoración y juegos de mesa

El verano llega a su fin y con él regresa uno de los mercadillos más singulares de Zaragoza.

El Mercadillo de Las Armas volverá el próximo 20 de septiembre con una edición especial dedicada al mundo vintage.

Los mercadillos son un plan estupendo para pasar una mañana agradable de paseo, después de recorrer los diferentes puestos se puede terminar en una terracita con el vermú.

La cita se celebrará en esa conocida zona del casco histórico, junto al barrio de San Pablo, entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Será una oportunidad para rebuscar entre ropa, libros, objetos de decoración, juegos de mesa, discos de vinilo... Una propuesta pensada para los amantes de los objetos con historia, las piezas diferentes y las compras alejadas de las grandes cadenas.

El mercadillo de Las Armas se celebra habitualmente el segundo domingo de cada mes, aunque su calendario puede sufrir cambios y adaptarse a fechas especiales.

La iniciativa forma parte desde hace años de la actividad cultural y comercial de esta zona de Zaragoza, donde se dan cita propuestas relacionadas con el diseño, la artesanía, la cultura y la segunda mano.

De hecho, la programación de este otoño llegará cargada de citas especiales.

Tras el regreso de septiembre, el calendario continuará en octubre con un 'Mercado prefiestas', previsto para el domingo 4 de octubre. En esta ocasión, los puestos abrirán de 10.30 a 15.00 horas.

Pero el protagonismo llegará durante las Fiestas del Pilar 2026.

El Mercadillo de Las Armas ha anunciado dos jornadas especiales para celebrar las fiestas grandes de Zaragoza. Se celebrarán los domingos 11 y 18 de octubre, con un horario mucho más amplio: de 11.00 a 20.00 horas.

La propuesta permitirá disfrutar del ambiente festivo mientras se recorren los diferentes puestos instalados en la zona. Ropa, decoración, libros, música y otros objetos volverán a formar parte de una oferta que cambia en cada edición.

El Mercado de Las Armas se ha consolidado como una de las citas periódicas del calendario alternativo de Zaragoza. El propio Ayuntamiento destaca su carácter creativo y su apuesta por reunir diseño, arte, decoración, libros, vinilos y otras propuestas culturales y comerciales.

Actualmente, la organización y difusión de estas jornadas corre a cargo de Bloggers Zaragoza, un proyecto especializado en la organización de eventos que también impulsa otras actividades y mercadillos en la ciudad. Entre ellas figura el Friki Market o diferentes ediciones especiales celebradas en Las Armas.

La vuelta del mercado el 20 de septiembre supondrá así el inicio de una nueva temporada.

Y lo hará mirando al pasado, con una edición vintage en la que probablemente muchos zaragozanos podrán encontrar ese objeto inesperado que no sabían que estaban buscando.