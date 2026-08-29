Lourdes y José Carlos cierran su tienda en Zaragoza tras 49 años: "Nos conoce todo el mundo, estamos 24 horas al día"

Hay comercios que terminan convirtiéndose en parte de la historia de un barrio. Es el caso del estudio de Fotografía Cyan, ubicado en la calle Monasterio de Poblet, 30, en el barrio de San José, en Zaragoza.

Al frente de este negocio están Lourdes Ojeda y José Carlos Cinca, un matrimonio que lleva casi cinco décadas detrás de una cámara y que ahora se prepara para cerrar una etapa de su vida y comenzar otra: la jubilación.

Su historia comenzó en octubre de 1977 y desde entonces han pasado ya 49 años. Durante este tiempo han ido viendo crecer y transformarse el barrio y acompañando a varias generaciones de vecinos.

"Nos conoce todo el mundo", reconoce Lourdes entre risas, al mismo tiempo que José Carlos revela las que probablemente sean de sus últimas fotos.

Una nueva etapa marcada por la nostalgia

Ahora, después de casi medio siglo, ha llegado el momento de jubilarse. La decisión llega con una mezcla de sentimientos.

Por un lado ambos reconocen que cuentan con "las ganas de disfrutar de una nueva etapa" pero también con "la nostalgia de dejar un trabajo y unos clientes que han formado parte de su vida"

Durante todos estos años también han tenido la oportunidad de vivir momentos y trabajos especiales que valoran "muy positivamente".

José Carlos llegó a fotografiar a artistas como Rocío Dúrcal, una muestra de una trayectoria profesional que ha ido mucho más allá del día a día del comercio.

Este matrimonio lleva trabajando juntos décadas, compartiendo negocio y buena parte de su vida. "Estamos 24 horas al día", menciona Lourdes.

Aún con ello, Lourdes asegura que "yo aquí estoy bien" aunque explica que "después de tantos años con horarios y obligaciones, todo llega".

Una despedida de todo el barrio

El matrimonio asegura que si algo se lleva de estos 49 años son sus clientes. Muchos han pasado de hacerse ellos mismos las fotografías a llevar después a sus hijos y nietos.

Por eso, la noticia del cierre ha provocado tristeza entre los vecinos que también ven cómo una parte del barrio desaparece.

En este sentido, el futuro del local todavía está por decidir. Existe la posibilidad de un traspaso, alquiler o venta, aunque por ahora no hay nada cerrado, reconoce Lourdes.

Después de casi medio siglo trabajando, Lourdes y José Carlos se despiden de Fotografía Cyan, pero dejan atrás mucho más que un negocio.

Dejan atrás 49 años de fotografías, historias y recuerdos compartidos con varias generaciones del barrio de San José.