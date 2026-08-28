Llegan nuevos vuelos para hacer escapadas directas desde Zaragoza: Air Horizont confirma sus 3 primeros destinos

La aerolínea recupera su programa de viajes directos para la temporada 2026-2027 y avanza que incorporará más ciudades europeas.

Air Horizont, la aerolínea aragonesa, ha anunciado el arranque de su nueva temporada de Escapadas, el programa de viajes que conecta Zaragoza con distintos destinos europeos.

La compañía ha confirmado ya las tres primeras propuestas de esta temporada: Liubliana, del 30 de octubre al 2 de noviembre; Praga, del 17 al 20 de diciembre; y Oporto, del 28 al 31 de enero.



Air Horizont ha avanzado además que próximamente dará a conocer tres opciones adicionales que completarán el programa de Escapadas desde Zaragoza 2026-2027.

Con este programa, Air Horizont ofrece a los aragoneses la posibilidad de viajar directamente desde Zaragoza a distintos destinos europeos, sin necesidad de salir de la ciudad.



La compañía amplía así la oferta de vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza, evitando desplazamientos a otras ciudades para coger el avión.

Escapadas desde Zaragoza con Air Horizont. Air Horizont

Un programa para los viajeros más fieles

Air Horizont, además, cuenta con el programa de fidelización Club Vive Volando, al que los viajeros pueden unirse de forma gratuita a través de la web de la compañía para acceder a beneficios exclusivos: descuentos en próximas Escapadas, visitas guiadas al avión y guías personalizadas de los destinos.



Las reservas para Liubliana, Praga y Oporto estarán disponibles a partir del viernes 4 de septiembre en escapadas.airhorizont.com donde los interesados podrán consultar los precios y la disponibilidad.