Iván, asesor energético: "Si pones el aire acondicionado a 24 grados consume y gastas mucho menos"

Cada verano parece batirse un nuevo récord de temperatura. Tal es la situación que en España se han contabilizado al menos cuatro olas de calor antes de mediados de agosto de este 2026.

La solución es clara. Disponer de un aire acondicionado marca la diferencia entre sobrellevar el día o... resignarse a sufrirlo.

No es de extrañar que cada vez esté más presente en los hogares. De hecho, según un informe de Samsung Newsroom España, el aire acondicionado ya está instalado en tres de cada cuatro viviendas españolas.

No obstante, contar con un equipo de climatización no garantiza que se esté utilizando de la manera más eficiente.

Ajustar correctamente la temperatura no solo ayuda a reducir el consumo eléctrico, sino que también evita un gasto innecesario en la factura de la luz.

Sobre ello habla el asesor energético Iván Terrón, que a través de sus redes sociales explica cuál es la mejor temperatura a la que configurar el split de casa.

"Cada grado que pongas por debajo de 24ºC dispara el consumo del compresor. La sensación térmica es la misma si pones el aire tanto a 24ºC como a 20ºC, porque la temperatura del aire no cambia", afirma el asesor energético.

Es habitual llegar a casa completamente acalorado y poner el aire acondicionado a 16 o 18 grados pensando que así enfriará antes. Sin embargo, se trata de un error bastante común, ya que bajar la temperatura a niveles extremos no hace que la habitación se enfríe más rápido.

Además, cada grado que se reduce por debajo de ese umbral incrementa de forma considerable el consumo eléctrico del compresor.

Un aspecto que, inevitablemente, acaba notándose en la factura de la luz. Según explican expertos en la guía de Iberdrola, cada grado que bajas la temperatura aumenta el consumo de luz entre un 7% y un 8% de forma innecesaria.

Por eso, el experto recomienda evitar estas bajas temperaturas para ahorrar energía y prolongar la vida útil del equipo.

"Si queréis enfriar la habitación, no pongáis el aire a 18ºC, ponedlo a 24ºC que gastáis y consumís mucho menos", sentencia.

Los expertos coinciden

La recomendación de Iván Terrón no es una excepción. Los principales fabricantes de equipos de climatización también sitúan la temperatura ideal de uso en un rango muy similar.

Midea, uno de los mayores fabricantes mundiales de electrodomésticos y equipos de climatización, explica en su blog que la temperatura idónea durante el verano debe situarse entre los 24 ºC y los 26 ºC.

En el caso de utilizar el aire acondicionado para dormir, recomienda mantenerlo entre los 23 ºC y los 26 ºC.

"Por mucho calor que haga en el exterior, recomendamos que esta se encuentre entre esos grados, ya que si la temperatura varía de forma brusca puede afectar a nuestra salud", señalan.

La compañía también recuerda que respetar este rango repercute directamente en el consumo energético.

En este sentido, advierte de que "cada grado menos que pongamos en nuestro aire acondicionado, aumentará el consumo un 8% en nuestra factura".

En la misma línea se pronuncia Mitsubishi, otro de los gigantes del sector.

La compañía insiste en que "bajar la temperatura a 18°C no significa que la casa se enfríe antes" y coincide en que lo más recomendable es mantener el aire acondicionado entre los 24 y los 26 grados.