El restaurante de carretera a 15 minutos de Zaragoza en el que comer hasta reventar: "Todo buenísimo y a buen precio"

Si te gusta comer bien y no necesitas grandes refinamientos, el restaurante La Palomica es tu sitio.

Este asador está a pie de carretera a tan solo 15 minutos del centro de Zaragoza, justo antes de entrar a Utebo por la carretera Logroño.

Se trata de un establecimiento sencillo, alejado de propuestas sofisticadas, pero con una apuesta clara por la cocina española, el producto y, sobre todo, la brasa.

Con una valoración de 4 sobre 5 en Tripadvisor, a partir de 91 opiniones, y una puntuación de 4,5 sobre 5 en Google según los datos recogidos por distintos portales, el restaurante ha conseguido reunir a una clientela que destaca especialmente algunos de sus platos más reconocibles.

Los caracoles, las parrilladas de carne, los torreznos o el pulpo a la brasa aparecen con frecuencia entre las recomendaciones de quienes han pasado por sus mesas. "Buen lugar para comer a buen precio. Recomiendo los caracoles y la parrillada de carne", señala una de las opiniones recientes recogidas en Google.

Terraza del restaurante La Palomica, carretera Logroño. E.E

Otro cliente destaca especialmente los torreznos: "Están buenísimos, atención muy rápida y personal muy amable".

La brasa parece ser, precisamente, una de las señas de identidad de La Palomica. "Tiene brasa. Cocina espectacular y la tarta de queso riquísima", escribió un viajero en Tripadvisor tras parar en el restaurante.

Otros clientes también han mencionado platos como el entrecot, las chuletillas o las ensaladas elaboradas con tomate, bonito y pimientos.

Menú del día en La Palomica, carretera Logroño. E.E

También hay quien define el establecimiento como un lugar sencillo y pensado para disfrutar de una comida sin demasiadas complicaciones. "Sitio sencillo con comida casera y fresca. Menús diarios. Atención rápida y muy atentos", recoge otra reseña.

El menú del día es de 15 euros, otra de las opciones que destacan algunos comensales. Un precio dentro de lo normal y muy práctico para los trabajadores de la zona.

Como ocurre en la mayoría de restaurantes con un elevado número de reseñas, no todas las experiencias son positivas.

Algunos clientes han mostrado su descontento con la relación calidad-precio o con determinados aspectos del servicio, como el tiempo de espera.

Lo mejor es reservar con anticipación, y si se tiene prisa comentarlo a la camarera al principio.

Son, en cualquier caso, opiniones personales de los usuarios y reflejan experiencias concretas.

El restaurante tiene una pequeña terraza, perfecta para los fumadores, pero al estar en medio de la carretera, las vistas no son gran cosa.

El interior del local es sencillo y acogedor, tienen una zona de barra y un comedor más apartado.

En la misma área de servicio hay una gasolinera y un hostal.