El Sumiller Eres Tú cierra con éxito su estreno en el Festival Vino Somontano: 6.000 vinos recomendados en cuatro días

El Sumiller Eres Tú en el Festival Vino Somontano 2026 Cedida

El Sumiller Eres Tú ha cerrado su primera puesta en práctica real con un dato que resume el estreno: 6.000 vinos recomendados durante los cuatro días de la Muestra Gastronómica del Festival Vino Somontano, trabajando con la carta de vinos del Somontano.

El método, que ayuda a cada persona a elegir el vino según el momento que vive, se estrenaba en público por primera vez.

La mecánica era sencilla: cada asistente escaneaba un QR y respondía a un breve recorrido sobre su momento — con quién estaba, cómo se sentía, qué buscaba vivir —.

A partir de ahí, el método, basado en un recorrido emocional de catorce fases, le proponía el vino de la carta del festival que mejor encajaba con esa situación.

En apenas unos minutos, elegir vino dejaba de ser una decisión complicada para convertirse en una experiencia personal, sencilla y emocionante.

Según señalan desde la organización, la respuesta del público superó las expectativas del equipo.

Personas con amplios conocimientos de vino y otras que reconocían sentirse inseguras al elegir compartieron una misma reacción: la sorpresa de verse reflejadas en la recomendación.

Entre los primeros, la experiencia despertó curiosidad y juego; entre los segundos, algo más valioso: la sensación de que, por primera vez, nadie les pedía saber.

El Sumiller Eres Tú entrega una placa homenaje al equipo de Denominación de Origen Somontano Cedida

Interés del sector

El estreno despertó además el interés de bodegas, distribuidores, restauradores y sumilleres que se acercaron a conocer la propuesta.

El equipo insiste en un matiz que considera esencial: lejos de sustituir el trabajo del sumiller, El Sumiller Eres Tú nace para acercar la cultura del vino a un público más amplio, ayudando a cada persona a encontrar el vino que mejor se adapta a ella y facilitando el descubrimiento de nuevas referencias.

Antes de cerrar su paso por Barbastro, el proyecto quiso reconocer la labor del equipo de la Denominación de Origen Somontano con la entrega de una placa de homenaje, en agradecimiento por abrir las puertas de su festival a un proyecto recién nacido en la misma tierra del vino aragonés.

“Ver a seis mil personas elegir su vino desde lo que estaban viviendo, y no desde el miedo a equivocarse, es la mejor validación posible. El festival nos ha confirmado lo que intuíamos: esto no va de vino, va de personas", Javier Viñuales Giménez, creador del modelo neurocientífico de El Sumiller Eres Tú.

Tras el estreno, el proyecto inicia una nueva etapa con el objetivo de llevar la experiencia a restaurantes, vinotecas, bodegas y establecimientos especializados.

Además, el equipo prepara un marketplace que permitirá adquirir los vinos recomendados: un escaparate para las bodegas y una forma de que cada persona pueda llevarse a casa el vino de su momento.