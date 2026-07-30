Los Paquitos de Ternasco de Aragón llegan al Festival Amante de Borja con dos propuestas para el público

Continúan las acciones divulgativas veraniegas de la IGP Ternasco de Aragón, con un fin de semana muy activo por delante.

Además de las ya presentadas promociones con regalo de visitas turísticas por consumo en 90 restaurantes aragoneses, y la colaboración con chefs oscenses para el Festival Vino Somontano de Barbastro, se ha conocido hoy que su Ternasquería Foodtruck estará presente en el concurrido festival de Borja.

Ternasquería Foodtruck. Ternasco de Aragón.

Con motivo de este estreno en el festival borjano, el chef José Ignacio Acirón, de The Boss Gastrobar (La Bastilla), ha diseñado dos versiones de Paquitos de Ternasco de Aragón.

Los asistentes al recinto de tarde-noche podrán elegir entre el clásico bocadillo de Ternasco de Aragón a la plancha o una nueva propuesta elaborada con Ternasco asado en pan tipo focaccia.

El Paquito Clásico se prepara con pan tradicional, filetes de cordero IGP Ternasco de Aragón cocinados a la plancha al momento, queso semicurado Granja Perales, cebolla caramelizada y pimientos confitados.

Por su parte, el nuevo Paquito Focaccia incluye pierna y paletilla de cordero IGP Ternasco de Aragón asadas al horno, jugo de su propio asado y barbacoa, queso rallado Granja Perales y aceite de romero-tomillo.

Las dos propuestas también estarán disponibles desde este fin de semana en The Boss Gastrobar, situado en la Avenida de Goya, 16, de Zaragoza.