Llega a Lidl el ventilador de sobremesa más capaz y versátil: tiene 10 niveles de velocidad y cuesta 44,99 euros

Cuando el calor aprieta, lo primero que solemos hacer para refrescar la casa o el espacio de trabajo es bajar las persianas y encender el ventilador al máximo.

Con una nueva ola de calor azotando España y sin aire acondicionado a la vista para muchos hogares, Lidl propone una alternativa mucho más eficiente y, por qué no decirlo, también económica.

Si teletrabajas o pasas la jornada en una oficina con una climatización deficiente, contar con un ventilador de sobremesa puede marcar un antes y un después en tu comodidad durante las horas de más calor.

En este sentido, destaca una última incorporación de la cadena alemana. El ventilador de sobremesa de 24 W (marca Silvercrest) disponible por 44.99 euros.

El ventilador de sobremesa en cuestión. Lidl

Como puede apreciarse en la imagen anterior, el ventilador de sobremesa de Lidl apuesta por un diseño sin aspas que no solo aporta un toque más moderno, sino que también reparte el aire de forma uniforme para conseguir una sensación de frescor más agradable.

Todo ello con un consumo contenido de 24 W.

Uno de sus grandes atractivos son los 10 niveles de velocidad, que permiten adaptar el flujo de aire a cada momento, permitiendo ajustar desde una brisa suave para trabajar o dormir, hasta una ventilación más intensa en las horas de más calor.

El manejo también resulta muy intuitivo gracias a sus cuatro controles principales: encendido, ajuste de velocidad, temporizador y función de oscilación.

Además, incorpora una pantalla LED que muestra de un vistazo tanto el nivel seleccionado como el tiempo programado.

A todo ello se suma un mando a distancia que evita tener que levantarse para cambiar cualquier ajuste, además de una elegante carcasa disponible en dos colores (blanco y negro mate) y pies antideslizantes que garantizan una mayor estabilidad sobre cualquier superficie.

El ventilador de sobremesa Silvercrest en ambos colores, negro mate y blanco. LIDL

Opiniones de los clientes

Como se suele decir, "cuando el río suena...agua lleva", haciendo referencia a que si la mayoría de reseñas de antiguos compradores son positivas suele ser una buena señal de que el producto cumple con lo que se promete.

En este sentido, el ventilador de sobremesa de Lidl cuenta con la recomendación de nada menos que el 94% de compradores, con un elevado 4.5 de valoración y más de 160 comentarios.

"Bonito, potente y muy práctico tanto por tamaño como por su mando a distancia. Sus velocidades están genial y no es muy ruidoso", señala uno de los clientes, mientras otro comenta: "Creí que era más pequeño, me encanta. Muchas velocidades y mueve mucho el aire. Una maravilla".

En definitiva, una opción más que a tener en cuenta si quieres combatir al calor bien equipado.