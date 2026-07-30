La feria medieval ideal para visitar a partir del 12 de agosto: cinco días de actividades, puestos artesanos y comida

Imagen de stock de una feria medieval y sus puestos. Canva.

Hay algo en las ferias medievales que consigue atraer a miles de personas incluso a los pueblos más pequeños.

Quien haya tenido la oportunidad de visitar alguna sabe perfectamente el por qué.

Los visitantes pueden recorrer puestos de artesanía con productos difíciles de encontrar en el día a día, disfrutar de espectáculos inspirados en otra época y dejarse llevar por una atmósfera que convierte cualquier paseo en una experiencia diferente.

Y si a una feria medieval se le suma un acontecimiento tan especial como el eclipse del próximo 12 de agosto, el éxito del plan parece más que garantizado.

Eso es precisamente lo que propone La Fresneda, un pequeño municipio del Matarraña con apenas 450 habitantes, que celebrará este evento coincidiendo con el fenómeno astronómico.

"Con motivo del Eclipse Matarraña, vecinos y visitantes podrán disfrutar de teatro de calle, espectáculos históricos, artesanía, puestos, gastronomía y una cuidada ambientación que transportará a otra época", afirman desde el ayuntamiento en sus redes sociales.

Cinco días de feria medieval

El Mercado Medieval de La Fresneda 2026 se celebrará del 12 al 16 de agosto.

Durante cinco días, este municipio, considerado uno de los pueblos con mayor valor patrimonial del Matarraña, se transformará para acoger decenas de puestos de artesanía, actividades, espectáculos, música, animación y propuestas gastronómicas.

Según recoge el portal especializado en ferias medievales agendamedieval.com, el mercado ofrecerá una programación centrada en recrear el ambiente histórico y fomentar la participación del público con diferentes actividades.

Además, la ambientación estará inspirada en el Renacimiento, el periodo histórico que marcó la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVI.

Así es La Fresneda

Venir a esta feria medieval es "una oportunidad única para descubrir la riqueza cultural, arquitectónica e histórica de La Fresneda y vivir una experiencia inolvidable en uno de los pueblos más bellos de Aragón", afirma el Ayuntamiento del municipio.

Y la verdad, razón no les falta. Este pintoresco municipio forma parte de la organización "Los Pueblos Más Bonitos de España" y, como suele decirse, "cuando el río suena...agua lleva".

Se caracteriza por su arquitectura medieval, siendo reconocido como Conjunto Histórico-Artístico gracias a sus calles medievales, plazas porticadas y edificios renacentistas y barrocos ideales para recorrer a pie.

Su eje principal es la Calle Mayor, flanqueada por soportales, de la que parten estrechas callejuelas como las del Silencio, Alejandre, La Talega o Sosiega. Decoradas con macetas y flores en ventanas y fachadas, conservan un encanto que parece sacado de una postal.

Calle Mayor lafresnedaweb.com

Otro de los rincones imprescindibles es la Plaza Mayor, de planta triangular y rodeada de casas señoriales y calles porticadas. Allí también se encuentra el Arc de Xifré, un arco de medio punto que constituye la única puerta conservada de la antigua muralla.

Entre sus monumentos más destacados figuran el Ayuntamiento, construido en el siglo XVI; el Palacio de la Encomienda, también del siglo XVI y vinculado a la antigua Orden de Calatrava; y la iglesia parroquial de Santa María la Mayor.

Plaza y Ayuntamiento de La Fresneda lafresnedaweb.com

Además, La Fresneda es un excelente punto de partida para descubrir otros rincones del Matarraña.

Desde aquí es posible visitar municipios tan conocidos como Beceite o Valderrobres, además de disfrutar de las numerosas pozas de aguas cristalinas que se convierten en uno de los grandes atractivos de la comarca durante el verano.

En definitiva, si todavía no tienes planes para agosto, la feria medieval puede ser la excusa perfecta para hacer una escapada exprés y descubrir uno de los pueblos con más encanto de Aragón.