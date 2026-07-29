Los Tacos de Ternasco de Aragón "al pastor", protagonistas en el Festival de Vino Somontano 2026

La IGP Ternasco de Aragón vuelve a formar parte del Festival Vino Somontano en su vigésimo sexta edición, reforzando su presencia en una de las citas gastronómicas y culturales más destacadas del verano en Aragón.

Gracias a la colaboración entre el Consejo Regulador y el Grupo MasFarré, de Monzón, los asistentes podrán probar en el puesto 11 de la Muestra del Vino Somontano los Tacos de Ternasco de Aragón “al pastor”, una propuesta de cocina fusión que también compite en el tradicional Concurso de Tapas.

La elaboración incluye pierna y cuello de cordero IGP Ternasco de Aragón guisados con especias, deshuesados y desmechados, acompañados de guacamole y un pico de gallo cítrico.

Casquería con IGP en la Experiencia Gastronómica

La programación gastronómica del festival también contará con la participación del chef Edu Salanova (Canfranc Express, 1 estrella Michelín), que ofrecerá una tapa con Ternasco de Aragón durante los cuatro pases del sábado 1 de la Experiencia Gastronómica.

La propuesta consistirá en unas Carrilleras de cordero IGP Ternasco de Aragón en blanqueta, con gel de limón, demiglace de Ternasco de Aragón y setas de temporada. Se trata de las primeras carrilleras de cordero de calidad diferenciada de España certificadas.

La Muestra del Vino Somontano se celebrará en el Recinto Ferial de Barbastro desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto. Abrirá cada jornada a partir de las 21.00 horas y se completará con catas organizadas por el Consejo Regulador de la DOP Somontano y una programación de espectáculos culturales.

Muestra de uno de los tacos Ternasco de Aragón

Visitas gratuitas al EcoMuseo de Aínsa con la promoción de Ternasco de Aragón

Quienes visiten o permanezcan en la provincia de Huesca, coincidiendo o no con el Festival Vino Somontano, también podrán beneficiarse de la nueva promoción presentada esta semana por el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, que comenzará el sábado 1.

La iniciativa permitirá obtener un vale para una visita guiada gratuita al EcoMuseo de Aínsa por cada plato o paquito de Ternasco de Aragón consumido en cualquiera de los 23 establecimientos participantes de la provincia de Huesca.

El EcoMuseo ofrece la posibilidad de conocer el comportamiento del quebrantahuesos y de otras aves rapaces del Pirineo aragonés, además de divulgar el trabajo que desarrolla la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), entidad gestora del proyecto y colaboradora habitual de esta acción promocional.

Esta iniciativa amplía la colaboración que mantiene la FCQ con Pastores, mediante la donación semanal de unos 200 kilos de huesos para contribuir a la supervivencia del quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción. Desde 2018 se han donado cerca de 80.000 kilos.

Los 23 establecimientos participantes son La Capilleta restaurante & bistró, en Plan; restaurante Da Vinci, Abba Huesca, café restaurante Mérida, Olla de Huesca, El Origen y Café del Sol, en la ciudad de Huesca; Trasiego y restaurante SOMMOS, en Barbastro; Brasería Mesón del Vero y Casa Pardina, en Alquézar; restaurante 3 Caminos, en El Grado; posada La Lola, en Buera; restaurante La Estiva (hotel Villa Virginia), en Sabiñánigo; Café Gabi, en Biescas; 2 Vueltas al Plato, en Benasque; El Hangar (hotel Fonsispa), en Renanué; Rockola Taberna, en Graus; Mesón La Villa, en Binéfar; cafetería Sam y Plaché a Fuego Fuerte, en Monzón; hostal El Portal, en Alcolea de Cinca; Taberna Aragonia, en Ontiñena; gastrobar El Perdido, en Jaca; y hotel restaurante Boira, en Sariñena.