El refugio de Mikel Oyarzabal: un municipio entre montañas y con una fortaleza del s.XVI rodeada por ciervos

Montaje de Mikel Oyarzabal y Jaca de fondo. Así es Aragón y REUTERS.

Mikel Oyarzabal (29 años), delantero de la Real Sociedad y reciente campeón del mundo con la selección española, tiene muy claro cuál es el lugar al que acude cuando necesita desconectar del exigente ritmo que marca el fútbol profesional.

Se trata de un lugar donde disfrutar del descanso con tranquilidad y, además, rodeado de un paisaje privilegiado.

Aunque su residencia habitual se encuentra en San Sebastián (País Vasco), el futbolista también dispone de una segunda vivienda en Jaca (Huesca).

Esta localidad, capital de la Jacetania, está considerada una de las puertas históricas de acceso a los Pirineos aragoneses y es uno de los destinos más atractivos del norte de España.

Quienes conocen Jaca entienden perfectamente por qué Oyarzabal la ha elegido como su lugar de desconexión.

La localidad combina la calma de un destino discreto con una amplia oferta de ocio durante todo el año y una ubicación privilegiada, relativamente cercana al País Vasco, por lo que en el caso del futbolista supone un punto perfecto para realizar una escapada exprés.

Mikel Oyarzabal durante el partido entre España y Bélgica. Europa Press

Durante el invierno, la nieve convierte la zona en un auténtico paraíso para los amantes del esquí gracias a la proximidad de estaciones como Astún, Candanchú, Panticosa o Formigal. Cuando llega el buen tiempo, el senderismo, las rutas de montaña y la naturaleza toman el relevo.

A todo ello se suma una rica gastronomía y un magnífico ambiente de bares.

Además, según han publicado otros medios de comunicación, es habitual ver al delantero de la selección española paseando por las calles del casco antiguo de Jaca o disfrutando de alguna de las numerosas terrazas del municipio. Siempre, eso sí, manteniendo un perfil discreto y alejado de los focos.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el tipo de vivienda ni sobre la zona exacta en la que se encuentra su segunda residencia.

Lo que sí parece evidente es que la elección de Jaca como refugio familiar por parte de un deportista de la talla de Mikel Oyarzabal no hace más que reforzar el atractivo de esta localidad y despertar la curiosidad de quienes todavía no la han visitado.

Qué ver en Jaca

Basta con dar un paseo por su casco histórico para descubrir una localidad repleta de historia, con plazas llenas de vida, calles empedradas y edificios que conservan la esencia de siglos pasados.

Entre sus grandes joyas patrimoniales destacan la Catedral de San Pedro, considerada una de las primeras catedrales románicas de España y la Ciudadela de Jaca, uno de los grandes símbolos del municipio

Vista aérea de la ciudadela de Jaca, España Huesca la Magia

Esta fortaleza pentagonal, construida en el siglo XVI, está considerada una de las mejor conservadas de Europa. Sus murallas, los amplios espacios verdes que la rodean y los caminos que recorren su perímetro permiten comprender la importancia que tuvo en la defensa de la frontera.

Uno de sus grandes atractivos es el espectacular foso defensivo, convertido hoy en el hogar de una manada de ciervos que se ha transformado en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad.

La ciudadela de Jaca y la manada de ciervos en su foso Patrimonio Cultural de Aragón

Además de su enorme valor histórico, la Ciudadela es uno de los rincones más fotogénicos de Jaca y un escenario habitual para la celebración de exposiciones y eventos culturales.

Como mencionábamos anteriormente, Jaca también es una base espectacular para descubrir todo el encanto de los Pirineos. Tanto sus montañas como pueblos como Panticosa, Biescas o Sallent de Gállego.

Con todo esto y mucho más por descubrir, no es ninguna sorpresa que Oyarzabal haya escogido Jaca como su segundo hogar.