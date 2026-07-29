Entró en vigor: los trabajadores tienen el derecho a descansar, al menos, 36 horas seguidas y pagadas a la semana

La conciliación laboral es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema laboral español.

Y no lo digo yo, según datos del portal de empleo Infojobs, el 50% de trabajadores que se cambian de un empleo a otro lo hacen motivados por unas mejores condiciones de conciliación y flexibilidad laboral.

Además, en base a estos datos, el 65% de los empleados considera difícil o muy difícil conciliar el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso.

En este sentido, con la mayoría de la clase trabajadora en busca de unas mejores condiciones, conocer a fondo la legalidad y tus derechos como trabajador nunca está de más.

Descanso mínimo semanal de 36 horas

El Estatuto de los Trabajadores establece en su art. 37.1 que "los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido".

En otras palabras, como mínimo el trabajador debe descansar un día y medio ininterrumpidamente a la semana. Es decir, 36 horas seguidas que, en caso de que el empleado sea menor de edad, se aumentará a 48 horas seguidas de descanso.

Normalmente, ese descanso será sábado por la tarde y domingo entero, o domingo entero y lunes por la mañana.

Además, la normativa permite a la empresa que organice ese descanso de manera distinta, pudiendo acumularlo hasta en 14 días. Por ejemplo, puedes trabajar 10 días seguidos y luego tener 3 días de descanso juntos, en vez de descansar cada semana.

Descanso entre jornadas

Lo habitual es que la mayoría de los trabajadores, tanto menores de edad como adultos, disfruten de un descanso semanal de 48 horas consecutivas.

En la práctica, ese descanso suele abarcar el sábado y el domingo completos y es lo que conocemos como fin de semana tradicional.

Sin embargo, esas 48 horas no constituyen un derecho independiente. En realidad, son el resultado de sumar dos periodos de descanso diferentes: el descanso mínimo semanal, de 36 horas consecutivas, y el descanso mínimo entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente, fijado en 12 horas (según el art. 34.3 del Estatuto).

La combinación de ambos periodos da lugar al fin de semana que, por regla general, disfrutan la mayoría de los trabajadores.

Multas de hasta 7.500 euros

La transgresión de normas en materia de jornada laboral y tiempo de descanso se considera como una infracción grave en el artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las multas para las empresas que incumplan estos descansos pueden abarcar desde los 751 a los 1.500 euros (en su grado mínimo), hasta los 3.751 a los 7.500 euros (en su grado máximo).

En definitiva, descansar no es un privilegio, sino un derecho protegido por la ley y conocer cómo funciona puede marcar la diferencia entre aceptar un abuso o exigir lo que realmente te corresponde.