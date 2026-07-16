El refugio de Álvaro Lafuente: un pueblo de menos de 100 habitantes, 3 ermitas y una iglesia medieval del siglo XVII

“En las Cuevas de Cañart la vida es tan bonita que parece de verdad”, este verso de Guantanamera, la canción con la que Álvaro Lafuente, conocido por todos como Guitarricadelafuente, comenzó a darse a conocer en 2018.

A partir de ese momento, su carrera no ha dejado de crecer y se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la nueva escena musical española.

Aunque nació en Benicàssim (Castellón), gran parte de su infancia transcurrió en Cuevas de Cañart, un pequeño pueblo del Maestrazgo turolense donde su familia tiene casa.

Cada verano regresaba a esta localidad de menos de un centenar de habitantes para disfrutar de los días de campo, los juegos con sus primos y la tranquilidad del entorno.

Como él mismo recordó en una entrevista en La Revuelta, aquellos veranos también estuvieron acompañados de alguna que otra pulga.

Su propio nombre 'Guitarrica' tiene mucho de aragonés.

Tampoco es casualidad que el videoclip de Guantanamera se rodara precisamente en Cuevas de Cañart, un lugar que ha servido de inspiración para muchas de sus composiciones.

Cantautor, músico y también actor, Guitarricadelafuente comenzó publicando versiones de canciones desde su habitación a través de Instagram en 2017.

Su propuesta musical mezcla el folclore tradicional español con sonidos de indie folk, rumba y flamenco, una combinación que le ha permitido construir un estilo muy personal.

Cuevas de Cañart

Declarada Bien de Interés Cultural en 2004, Cuevas de Cañart pertenece al municipio de Castellote, en la comarca del Maestrazgo (Teruel).

Según los últimos datos del INE, cuenta con 76 habitantes, aunque durante los meses de verano su población aumenta gracias al regreso de quienes conservan allí sus raíces familiares.

A pesar de su reducido tamaño, el municipio conserva un importante patrimonio histórico y religioso.

Entre sus edificios más destacados se encuentran las ermitas de San Juan, San Blas y Nuestra Señora de los Pueyos, además de la iglesia parroquial de San Pedro.

Iglesia de San Pedro

La iglesia de San Pedro es un templo barroco construido durante la segunda mitad del siglo XVIII.

Presenta una planta rectangular con tres naves, crucero y capillas laterales en la cabecera.

Iglesia de San Pedro Ayuntamiento Cuevas de Cañart

La torre, situada a los pies del edificio, está formada por tres cuerpos: un primer tramo de mampostería con planta cuadrada; un segundo cuerpo de ladrillo, también cuadrado y decorado con pilastras en las esquinas; y un remate octogonal coronado por un chapitel.

La portada principal se organiza en dos niveles separados por un entablamento liso. En el primero se abre una puerta de arco de medio punto decorada con sencillos baquetones y presidida por los símbolos de San Pedro.

Sobre ella se sitúa una ventana adintelada flanqueada por pilastras y rematada con un pequeño frontón partido.

En el interior se conservan varios altares elaborados con restos de los antiguos retablos destruidos antes de la Guerra Civil.

También se reutilizaron dos puertas procedentes del antiguo convento de los monjes servitas como retablos.

De este mismo convento proceden, según la tradición oral, algunas piezas de mobiliario que aún permanecen en la sacristía, entre ellas un armario para ornamentos litúrgicos decorado con rocalla, un escritorio y un atril.

Naturaleza y senderismo

Además de su patrimonio monumental, Cuevas de Cañart destaca por el paisaje que la rodea.

Muy cerca del núcleo urbano se encuentran espacios como el Chorro de San Juan, una pequeña cascada escondida entre pinares, o la antigua nevera de hielo, utilizada siglos atrás para conservar la nieve.

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Entre montañas, barrancos y bosques, el entorno ofrece numerosas rutas para disfrutar de la naturaleza.

Lugares como el Salto de San Juan, el Estrecho o el Morrón permiten descubrir cascadas, vegetación autóctona y algunos de los rincones más tranquilos y mejor conservados del Maestrazgo.