Este restaurante de Zaragoza convierte el cachopo en el gran protagonista del verano: "Tres cachopos nuevos cada mes"

El restaurante Nativo, perteneciente a Grupo Tándem, vuelve a celebrar este verano sus Cachopadas.

Tras la buena acogida de la primera edición, la propuesta se hará en julio, agosto y septiembre con un total de nueve recetas diferentes, distribuidas en tres lanzamientos mensuales.

La edición de este mes arranca con tres opciones que combinan algunas de las especialidades más conocidas del establecimiento con una nueva incorporación.

El Cachopo Tándem, presente en la carta desde 2017, mantiene su receta de jamón de Teruel y queso gorgonzola. Regresa también el Cachopo Leonés, elaborado con cecina, crema trufada de queso y huevo a baja temperatura, que fue el más solicitado durante la edición del pasado verano.

Como principal novedad, Nativo incorpora el Cachopo Gaucho, una propuesta inspirada en la cocina argentina que combina panceta ahumada, provoleta, tomate seco y chimichurri.

Todas las elaboraciones se preparan al momento en la cocina del restaurante, siguiendo la apuesta del grupo por una cocina elaborada con producto fresco y sin procesos industrializados.

La iniciativa mantiene además el Pasaporte Cachopero, una cartilla que los clientes pueden ir sellando con cada una de las variedades degustadas.

Quienes completen el recorrido recibirán como premio una cena de cachopo para dos personas.

Durante la primera edición de las Cachopadas se sirvieron 696 cachopos, siendo el Leonés la receta más demandada por los clientes.

Un cachopo de las 'Cachopadas' de Nativo. Nativo

Con la ampliación de la campaña a tres meses, el restaurante espera superar esas cifras durante este verano.

Además de las propuestas de gran formato, Nativo seguirá ofreciendo sus conocidas piruletas de cachopo, una versión en formato tapa que permanece en la carta.

"El año pasado comprobamos que la iniciativa tuvo una respuesta muy positiva y este año hemos querido ampliarla para ofrecer nuevas recetas durante todo el verano", señala Kike Júlvez, CEO de Grupo Tándem.

Las siguientes incorporaciones a las Cachopadas se presentarán en agosto y septiembre, cuando el restaurante dará a conocer las seis recetas restantes que completarán esta segunda edición.