El paraíso oculto a 1 hora de Zaragoza lleno de pozas cristalinas: se encuentra en el epicentro de un parque natural

Cuando pensamos en una escapada, es fácil que la mente viaje directamente a la playa.

Sin embargo, no hace falta recorrer cientos de kilómetros ni gastar una fortuna para disfrutar de un auténtico paraíso natural.

En Aragón existen rincones capaces de competir con muchos de los destinos más frecuentados del verano. Desde las imponentes montañas del Pirineo oscense hasta las espectaculares piscinas naturales de Teruel, la comunidad alberga paisajes que dejan sin palabras a cualquier forastero.

Uno de los mejores ejemplos son las Pozas de Belsué, un conjunto de piscinas naturales de aguas cristalinas y tonos turquesa situadas en el río Flumen, dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en Huesca.

Su cercanía con Zaragoza las ha convertido en uno de los destinos favoritos para una escapada de verano, ubicadas a aproximadamente 1 hora y 20 minutos en coche dirección Huesca por la A-23.

Definitivamente, un destino muy popular entre familias y amantes de la naturaleza que buscan refrescarse en un entorno privilegiado sin alejarse demasiado de casa.

Pozas de Belsué María González / E.E

Así son las pozas

Las Pozas de Belsué destacan por su espectacular entorno natural. La erosión de los materiales geológicos ha dado forma a un paisaje de roca blanca que contrasta con el intenso color verde esmeralda de unas aguas limpias, rodeadas de vegetación y agradables zonas de sombra.

El paraje cuenta con aproximadamente 10 pozas de diferentes profundidades, lo que las convierte en un destino apto para todos los públicos, sobre todo si se viaja en familia.

Algunas apenas alcanzan entre uno y tres metros de profundidad, por lo que son ideales para que disfruten los más pequeños. Otras, como la conocida Badina Olímpica, ofrecen mayor profundidad y permiten nadar con comodidad e incluso lanzarse al agua.

Una de las badinas o pozas Foto compartida en WikiLoc por @malape1958

Además, durante los meses de verano el río suele mantener un caudal moderado y una temperatura muy agradable, lo que hace de este rincón uno de los lugares más apetecibles para combatir el calor y pasar un día de picnic en plena naturaleza.

Eso sí, no cuenta con servicios, por lo que todas las existencias habrá que llevarlas preparadas de casa.

Consejos

El caudal de estas pozas cambia considerablemente según la época del año. De hecho, en verano el nivel del agua puede bajar, pero las pozas suelen conservar suficiente profundidad para bañarse.

Ahora bien, antes de saltar al agua, conviene actuar con prudencia. Las rocas pueden ser especialmente resbaladizas y, si vas a saltar, es imprescindible comprobar antes la profundidad de la poza y asegurarte de que no haya piedras ocultas bajo el agua.

Por último, al tratarse de un entorno especialmente delicado, lo más importante es no dejar ningún rastro de tu paso y llevarte de vuelta todos los residuos.

Cómo llegar

Tanto si se viaja desde Huesca como si se va desde Zaragoza, hay que tomar la A-23 hasta desviarse en Arguis.

Posteriormente, debemos continuar hasta el aparcamiento cerca de las pozas, dirección al Pantano de Santa María de Belsué.

Una vez ahí, un sendero señalizado lleva a las pozas en 15-20 minutos a pie.