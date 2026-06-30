Ya entró en vigor: los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de 1 día y medio ininterrumpido

Hay pocas cosas que un trabajador espere con tantas ganas como la llegada del fin de semana.

Es el momento de desconectar del trabajo, recuperar fuerzas y recargar energías para afrontar una nueva semana con más descanso y motivación.

Más allá de la costumbre, ese tiempo de descanso también está protegido por la legislación. La normativa fija cuál es el período mínimo del que debe disfrutar cualquier empleado por cuenta ajena.

Concretamente, el Estatuto de los Trabajadores establece en el artículo 37.1 que "los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido".

En otras palabras, este descanso no tiene por qué disfrutarse exactamente cada semana. La empresa puede organizarlo de forma acumulada durante un periodo máximo de 14 días, siempre respetando el mínimo que marca la ley.

En la práctica, esto significa que un trabajador puede encadenar varios días de trabajo y disfrutar después de un periodo de descanso más largo.

Por ejemplo, podría trabajar 10 días consecutivos y descansar los tres siguientes, siempre que se cumpla el tiempo mínimo de descanso establecido legalmente.

Además, la norma estipula que generalmente este descanso comprenderá "la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo".

Eso sí, cuando el empleado es menor de edad, este tiempo de descanso mínimo debe durar, como mínimo, de dos días ininterrumpidos.

Excepciones y ajustes

Aunque el Estatuto de los Trabajadores fija un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido, lo cierto es que la mayoría de los empleados disfruta de un periodo de desconexión mayor.

Lo habitual en los trabajos con jornada de lunes a viernes es descansar tanto el sábado como el domingo.

Esta diferencia se explica porque la ley establece un mínimo, pero no impide que las empresas ofrezcan mejores condiciones.

De hecho, son los convenios colectivos los que, en la mayoría de los casos, amplían ese descanso hasta los dos días completos, además de facilitar una organización más estable de la jornada laboral.

Sin embargo, esta situación no es igual para todos los trabajadores. Sectores como la hostelería, el comercio, la sanidad o el transporte suelen regirse por sistemas de turnos y descansos rotatorios, por lo que el descanso semanal puede limitarse al mínimo legal o disfrutarse entre semana.

Por ello, antes de tener una charla incómoda con tu superior o reclamar un derecho algo difuso, lo mejor es comprobar el convenio de tu sector.

Otros límites horarios en relación al descanso

Más allá del descanso semanal, la ley también protege el tiempo que debe transcurrir entre una jornada laboral y la siguiente.

En concreto, el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben mediar, como mínimo, 12 horas.

En la práctica, esto significa que si un empleado termina de trabajar a las 22.00 horas, no podrá reincorporarse a su puesto antes de las 10.00 horas del día siguiente.

La normativa también contempla pausas durante la jornada. Así, cuando el tiempo de trabajo continuado supera las seis horas, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a un descanso de 15 minutos.

En el caso de los menores de 18 años, esta pausa será de 30 minutos cuando la jornada continuada exceda de cuatro horas y media.

Y, si de descanso se habla, el calendario laboral reserva hasta 14 días festivos y, como mínimo, 30 días naturales de vacaciones, dos derechos garantizados por la legislación española.

Con estos descansos contemplados en la ley, el objetivo está más que claro. Rendir más también pasa, inevitablemente, por descansar mejor.