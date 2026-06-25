Ya es oficial: la ayuda de hasta 6.000 euros para reformar o rehabilitar tu vivienda a partir del 30 de junio

El parque de vivienda de Zaragoza es bastante antiguo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 60% de las viviendas de Zaragoza se construyeron en los 80.

Los edificios de hace 40 años suelen presentar grandes carencias estructurales como la falta de accesibilidad, sin rampas en la entrada y con ascensores que necesitan una buena inversión.

Para hacer frente a esta situación el Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado la inversión histórica de 8 millones de euros en ayudas a la rehabilitación para 2026-2027.

La nueva convocatoria para los ejercicios 2026-2027 estará gestionada por Zaragoza Vivienda y se divide en cuatro grandes líneas: eficiencia energética, accesibilidad, protección a familias vulnerables y fomento del alquiler asequible.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática desde el próximo 30 de junio para actuaciones en viviendas individuales, y a partir del 15 de octubre para proyectos integrales de edificios.

Ayudas a la vivienda

Los 8 millones aprobados es una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria de uso residencial para los ejercicios 2026 y 2027.

"Con estos 8 millones de euros, no solo modernizamos nuestro parque inmobiliario, sino que apoyamos directamente a las familias, prestando especial atención a aquellas con rentas limitadas y fomentando el mercado del alquiler", destacó la alcaldesa, Natalia Chueca, durante la presentación hace unas semanas.

La mayoría de las viviendas de Zaragoza con más de 35 o 45 años explica precisamente por qué el Ayuntamiento ha lanzado estas ayudas.

Las construcciones de la década de los 80 o anteriores suelen tener problemas de accesibilidad.

Por ejemplo en la instalación de ascensores, la normativa de hace 40 años no exigía las facilidades de acceso actuales. Por ello, el plan destina 2,75 millones de euros a eliminar barreras arquitectónicas en edificios y viviendas

Otro asunto importante es la eficiencia energética. Los edificios antiguos suelen tener un mal aislamiento térmico. El Ayuntamiento dedica la mayor parte de su presupuesto (4,25 millones de euros) a subvencionar obras integrales y medidas pasivas (como el cambio de ventanas o mejora de muros) que mejoren el confort y reduzcan el consumo energético.

La eficiencia energética y la accesibilidad son dos líneas de las 4 a las que se dirigen las ayudas económicas del ayuntamiento. Dependiendo de las obras o reformas que se necesite en la vivienda se podrían conseguir hasta 6.000 euros.

Líneas de actuación

La convocatoria se estructura en cuatro grandes líneas de ayudas, diseñadas para abarcar de forma integral las necesidades del tejido residencial de la capital aragonesa:

LÍNEA 1: Eficiencia Energética (4.250.000 euros)

• Línea 1.1. Obras integrales en edificios: Dotada con el mayor presupuesto, 4 millones de euros, está dirigida a comunidades de propietarios para realizar obras integrales donde la mejora de la eficiencia energética sea obligatoria (pudiendo incorporar adicionalmente mejoras de conservación y accesibilidad). Las ayudas cubrirán el 60% del presupuesto subvencionable, con un tope máximo de 25.000 euros por vivienda.

• Línea 1.2. Obras en viviendas: Con una partida de 250.000 euros, subvencionará el 50% de la inversión (hasta 6.000 euros) de intervenciones que mejoren el aislamiento mediante medidas pasivas, como el cambio de ventanas o mejoras en los muros. Está orientada a unidades de convivencia con rentas que no superen 4,5 veces el IPREM ponderado.

LÍNEA 2: Accesibilidad (2.750.000 euros)

• Línea 2.1. Obras puntuales en edificios: Cuenta con 2.500.000 euros para facilitar la accesibilidad universal en las zonas comunes de las fincas, debiendo garantizar como mínimo el acceso desde la vía pública hasta las viviendas. Cubrirá el 40% del coste de las obras, con un límite de 6.000 euros por vivienda.

• Línea 2.2. Obras en viviendas: Dispone de 250.000 euros para respaldar con un 50% (hasta 6.000 euros) las mejoras de accesibilidad en el interior de domicilios de residentes cuyos ingresos no superen 4,5 veces el IPREM.

LÍNEA 3: Ayudas Complementarias por Vulnerabilidad (250.000 euros)

Este fondo de protección social ofrece apoyo extra para aquellos vecinos con rentas más limitadas (hasta 3,5 veces el IPREM ponderado) que residan en edificios que hayan accedido a las líneas 1.1 o 2.1 de esta convocatoria (o de la anterior 2024-2025). Aportará una cobertura adicional, que es una de las grandes novedades en esta edición, ya que cuando el propietario sea altamente vulnerable, es decir, tenga ingresos iguales o menores a 2,5 veces el IMPREM ponderado, con esta línea recibirá ayuda adicional hasta cubrir el 100% del coste de la obra (o la derrama que le corresponda a su vivienda) y el 80% si tiene ingresos entre ese 2,5 y el 3,5 IMPREM ponderado. En todo caso, el máximo aportado será de hasta 5.000 euros en línea 1.1 y hasta 2.500 euros en la 2.1.

LÍNEA 4: Programa de Alquiler ALZA (750.000 euros)

Para seguir movilizando la vivienda vacía, esta línea cubrirá entre el 60% y el 80% (con un máximo de 8.000 euros) del coste de obras de adecuación en el interior de viviendas cuyos propietarios cedan los inmuebles (o renueven su cesión) a Zaragoza Vivienda, destinándolos al programa de alquiler asequible Alquila Zaragoza (ALZA).

Cómo solicitar las ayudas

Toda solicitud debe presentarse de forma online a través de la Plataforma de Ayudas a la Rehabilitación de Zaragoza Vivienda.

Para ello, es indispensable firmar los documentos de manera electrónica utilizando el sistema wallet ID.

El procedimiento en la plataforma consiste en seleccionar la línea de ayuda correspondiente, rellenar el formulario, adjuntar la documentación, firmarlo y enviarlo para su posterior valoración por parte de la entidad.

De manera excepcional y con el objetivo de combatir la brecha digital, se ha habilitado un servicio de asistencia para la presentación en formato digital en la Unidad de Información de Zaragoza Vivienda, que se encuentra en la calle San Pablo, 48.

El programa funciona bajo concurrencia competitiva simplificada, lo que significa que las ayudas se irán otorgando por riguroso orden de entrada de las solicitudes hasta que se agoten los fondos disponibles.

A partir del 30 de junio de 2026 a las 9.00h se abre el plazo para las obras en el interior de viviendas individuales (Línea 1.2 de eficiencia energética y Línea 2.2 de accesibilidad) y para las obras en viviendas cedidas al programa de alquiler asequible ALZA (Línea 4).

A partir del 15 de octubre de 2026 a las 9.00h se inicia el plazo para los proyectos integrales de comunidades de propietarios en edificios (Línea 1.1 y Línea 2.1), además de las ayudas complementarias para familias vulnerables (Línea 3).