Carlos Gutiérrez, veterinario: "Los gatos grises son menos impulsivos, más tranquilos y tímidos con los extraños"

En España hay aproximadamente 5,6 millones de gatos domésticos viviendo en hogares.

Si comparamos esta cifra con la población de personas total que habitan en el país (alrededor de 48 millones), esto significa que hay aproximadamente un gato por cada 8 o 9 personas. Según datos facilitados por el Gobierno.

Las mascotas forman parte del día a día de millones de familias y, aunque cada vez se conocen mejor sus hábitos, todavía hay aspectos de su comportamiento que despiertan curiosidad.

Según explica el veterinario Carlos Gutiérrez en su canal de YouTube (@MascotasyFamiliasFelices), determinados rasgos físicos de los gatos pueden revelar ciertas tendencias en su forma de actuar.

Pelajes y comportamiento

Lo primero de todo es delimitar que consideramos como gris, ya que dentro de este abanico entrarían todos aquellos que poseen un "gen de dilución" en su genética. Una característica que también puede darse en otras tonalidades, como los gatos naranjas.

Uno de los más representativos con este pelaje es el gato Azul Ruso, una raza de gato con un pelaje de gris más liso y uniforme que suelen ser "bastante 'tranquilotes', sociables, apegados a su familia y sin demasiada actividad. Es decir, gatos caseros", explica el especialista.

Además, afirma que son felinos "a los que les puede afectar un poco más el estrés", por lo que si se hace algún tipo de modificación en casa lo mejor será presentársela poco a poco.

Por otro lado, destacan los Cartujo (Chartreux), un gato con un color gris un poco más cálido y de ojos amarillentos. Estos, son tremendamente tranquilos y disfrutan tanto de la compañía humana que reciben el apodo de "gatoperro".

También merecen una mención los gatos británicos, los cuales son "más independientes aunque toleran bien la compañía de personas nuevas. Son más curiosos", afirma el veterinario.

Por último, el experto define el gato Korat, un felino con un característico gris brillante que destaca por ser un poco más activo y moverse más que los anteriores, aunque también adoran estar con su familia y el contacto humano.

Independientemente de la raza, el profesional explica que los gatos grises, en general, comparten una serie de características comunes.

"Son menos impulsivos, más tranquilos, no les gusta explorar tanto y que, de forma general, son gatos un poco más tímidos con las personas que entran en casa. Son muy analíticos", resume.

GATOS GRISES O AZULES 😻💙🐾 el SECRETO GENÉTICO detrás de su color que los hacen ÚNICOS

Como bien advierte el refranero popular, "las apariencias engañan", por lo que juzgar a un gato únicamente por el color de su pelaje es un error.

Si bien existen ciertas coincidencias que relacionan algunos colores con ciertos comportamientos, el carácter de cada gato se desarrolla dependiendo de una gran cantidad de factores.

Y, por supuesto, "no tienes que basarte en el color del pelo de un gato para decidir si adoptarlo o no adoptarlo", concluye Carlos.