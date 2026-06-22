Llega a Lidl la mesita de noche más versátil y elegante de la temporada: tiene 2 cajones y cuesta 44.99 euros

Las mesillas de noche son uno de los muebles más usados de la casa. Desde para apoyar un simple vasito de agua, dejar el móvil cargando o, si la mesita cuenta con cajones, como un punto de almacenaje extra de la casa.

Sin embargo, también son de esos muebles que suelen permanecer intactos durante años. De hecho, no son pocas las personas que siguen utilizando las mismas mesitas de noche que compraron hace décadas.

Por eso, si llevas tiempo pensando en renovar el aspecto de tu habitación y darle un aire más actual, Lidl tiene una alternativa que destaca por su diseño, versatilidad y precio asequible.

Se trata de la mesilla de noche Livarno, una opción elegante y funcional que puede encontrarse por tan solo 44,99 euros.

Mesita de noche Lidl

Características

Lo primero que salta la vista es su estética, con un acabado en color gris cachemira combinado con patas negras que encaja fácilmente en dormitorios luminosos o de estilo moderno.

Además de aportar un toque sofisticado, supone una solución eficaz para mantener el orden junto a la cama.

Sin ir más lejos, su principal atributo son precisamente sus dos amplios cajones, de fácil deslizamiento e ideales para guardar tu lectura nocturna, cargadores, gafas o cualquier otro objeto de uso diario.

Su superficie superior también resulta muy funcional para colocar una lámpara, un despertador u otros elementos decorativos, pudiendo soportar hasta 7 kilos de carga.

Cada cajón, por su parte, admite hasta 5 kilos, una capacidad más que suficiente para el día a día.

Así es la mesita de noche Lidl

Otro de sus puntos fuertes es la resistencia. Está fabricada con un revestimiento de resina de melamina que ayuda a prevenir arañazos y facilita la limpieza, una característica especialmente valorada en este tipo de muebles que, sin parecerlo, resisten a una gran frecuencia de uso.

Con unas medidas compactas de 37,9 centímetros de ancho, 54,5 cm de alto y 33 cm de profundidad, esta mesita de noche aprovecha bien el espacio sin resultar voluminosa, convirtiéndose en una opción ideal para dormitorios pequeños o medianos.

Sin perjuicio, por supuesto, de la compra de dos mesitas iguales. Una para cada lado de la cama, en el caso de habitaciones matrimoniales.

Otras mesitas de noche de Lidl

De un estilo totalmente opuesto, destaca una mesilla de diseño abierto y moderno disponible por 18,99 euros. En este sentido, marcan la diferencia sus cuerdas decorativas que aportan un toque original y elegante.

Fabricada con estructura y patas de madera de pino, incorpora una práctica balda inferior para tener siempre a mano el mando de la televisión, revistas o pequeños objetos de uso cotidiano.

En lo que a medidas se refiere, cuenta con 40 cm de diámetro y 55 cm de altura, además de una capacidad de carga de hasta 15 kilos.

Mesita de noche en madera de pino por 18,99 euros Lidl

Con un diseño contemporáneo con acabado de listones merece una mención otra mesita auxiliar de Lidl. Esta vez, disponible por 14,99 euros.

Además de su atractivo estético, incorpora un práctico compartimento abierto, perfecto para guardar mandos a distancia, revistas o pequeños objetos de uso diario y mantener la estancia más ordenada.

Sus patas de madera de pino lacada garantizan estabilidad y resistencia, mientras que sus compactas dimensiones de 34,5 x 30 x 50 centímetros permiten colocarla fácilmente junto al sofá, una butaca o incluso como mesita de noche auxiliar.

Mesita auxiliar por 14,99 euros Lidl

Política de envío y devolución

Aunque lo más recomendable siempre es comprobar el producto en una de las más de 700 tiendas físicas que tiene Lidl en España, la cadena alemana cuenta con una efectiva política de envíos a domicilio.

Concretamente, cuenta con un plazo de entrega de 1 a 3 días laborables con envío gratuito si la compra supera los 79 euros (en caso de no superarlo el precio será de 4,99 euros adicionales).

En lo que a devoluciones se refiere, Lidl permite un plazo de devolución de 30 días gratuitos, siempre que el producto esté en su embalaje original y se presente junto al ticket o recibo de compra.