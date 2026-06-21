La UE endurece las normas: no pueden preguntarte por tu sueldo anterior en una entrevista de trabajo

¿Quién no se ha puesto nervioso antes de una entrevista de trabajo, imaginando todo tipo de preguntas y ensayando mentalmente las respuestas?

Entre esas preocupaciones suele aparecer una cuestión incómoda: el salario anterior.

¿Conviene inflar la cifra para negociar una mejor oferta o es preferible responder con total sinceridad?

Lo cierto es que, independientemente de cuál sea tu respuesta, el entrevistador no puede formular esa pregunta. Al menos, desde un punto de vista legal.

La entrada en vigor de la Directiva de la Unión Europea UE 2023/970, más conocida como Ley de Transparencia Salarial, marca un antes y un después en los procesos de selección.

La norma, aplicable a todos los Estados miembros a partir del 7 de junio, a la espera de su transposición completa en España, redefine las reglas del juego para las empresas.

Entre otras obligaciones, las compañías deberán informar del salario en las ofertas de empleo, garantizar la igualdad retributiva entre trabajadores que desempeñen el mismo puesto o poner fin a prácticas como preguntar a los candidatos cuánto cobraban en sus empleos anteriores.

"Ningún empleador podrá hacer a los solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores", establece el artículo quinto de la Directiva.

Asimismo, de la misma manera que el entrevistado no debe ser preguntado por el sueldo anterior, este debe conocer antes de sentarse la banda retributiva salarial que le espera si al final es aceptado para el puesto.

El objetivo responde a la transparencia, ya que teniendo 'todas las cartas descubiertas sobre la mesa', como se suele decir, puede tomarse una decisión informada y con conocimiento de causa.

Lo que se pretende con este tipo de normas es que den pie a un proceso de negociación entre la empresa y el entrevistado, valorando el salario acorde con el puesto y las aptitudes del trabajador, no en base a su sueldo anterior o actual.

Otras medidas a tener en cuenta en la Directiva de la UE 2023/970

Más allá de las entrevistas de trabajo, la Unión Europea busca eliminar la brecha salarial de género y garantizar que hombres y mujeres reciban la misma remuneración por realizar un mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

Para lograrlo, la transparencia salarial se convierte en una de las herramientas clave de esta directiva.

Los trabajadores tendrán derecho a solicitar información sobre los niveles medios de remuneración de los empleados que desempeñan las mismas funciones, con los datos desglosados por sexo.

Además, las empresas deberán informar periódicamente sobre su brecha salarial, aunque la frecuencia de estos informes dependerá del tamaño de la organización.

En concreto, las compañías con 250 empleados o más estarán obligadas a presentar un informe anual. Por su parte, las empresas que cuenten con entre 100 y 249 trabajadores deberán hacerlo cada tres años.

En definitiva, estas medidas buscan impulsar una mayor igualdad salarial, fomentar la transparencia dentro de las organizaciones y avanzar hacia un mercado laboral más justo y equitativo para todos.