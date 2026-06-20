Leticia Sabater actuará gratis en Zaragoza: "Subiréis al escenario, lo cantaremos y bailaremos todo, todo, todo"
La artista dará un concierto el próximo sábado en Parque Venecia.
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La reina del espectáculo más desenfadado de España tiene cita con Zaragoza.
Leticia Sabater actuará el próximo sábado 27 de junio en Parque Venecia, en una noche que promete música, baile y mucho humor.
La propia artista ha animado a sus seguidores a acudir al evento a través de un vídeo publicado en redes sociales. "Tengo muchas, muchas ganas de veros y darlo todo con vosotros", asegura dirigiéndose a los zaragozanos, a quienes llama cariñosamente "mis maños".
Según explica Sabater, la fiesta arrancará a las 20.00 horas con sesiones de DJ y continuará a las 22.00 con su actuación.
La artista promete un repertorio que combinará algunos de sus temas más conocidos con canciones de los años 80 y 90 y versiones actuales. "Subiréis al escenario, lo cantaremos y bailaremos todo, todo, todo", adelanta.
La entrada será gratuita y la programación se prolongará hasta las 2.30 de la madrugada con más música, barras de comida y bebida, además de un bingo con premios.
"Va a ser una tarde-noche espectacular", afirma Sabater, que también anuncia "muchas sorpresitas nuevas este año".
La cantante ha extendido la invitación no solo a los vecinos de Zaragoza, sino también a quienes lleguen desde municipios cercanos. "Os espero de Zaragoza y de todos los alrededores de Zaragoza", concluye.