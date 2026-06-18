Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la barbacoa más barata: disponible en tan solo 8,99 euros

Con el buen tiempo como principal aliado, ¿quién no ha pensado en convocar una reunión de amigos alrededor de una barbacoa? Seguramente, muchos de los aquí presentes.

Sin embargo, los precios de algunos modelos hacen que muchos hogares pospongan la compra verano tras verano, resignándose a seguir viendo las reuniones como invitado y no como maestro de ceremonias.

No obstante, la cadena alemana ha lanzado una barbacoa portátil a un precio de 8,99 euros. Una cifra que sitúa este producto al alcance de prácticamente cualquier bolsillo y que amenaza con ser todo un éxito de ventas.

Así lo reflejan las opiniones de los usuarios, siendo un producto recomendado por nada menos que el 94% de antiguos clientes y que cuenta con un 4,8 (sobre 5) de valoración.

Por el momento, se encuentra disponible únicamente para la compra online, teniendo prevista su llegada a los estantes el 26 de abril de este 2026.

Barbacoa disponible en 8,99 euros Lidl

Características

Por 8,99 euros, Lidl pone a la venta una barbacoa sencilla pero capaz.

Sin ruedas, termómetros ni accesorios innecesarios, este modelo de carbón está pensado para quienes buscan encender las brasas y cocinar sin complicaciones.

Su formato redondo y compacto ocupa poco espacio, siendo esta precisamente una de sus principales ventajas, ya que es ideal para pequeñas reuniones en patios o terrazas.

Concretamente cuenta con una superficie de cocción de 35,5 centímetros de diámetro y una altura de 54 centímetros.

La parrilla puede colocarse en cuatro alturas diferentes, permitiendo acercar o alejar los alimentos del carbón según la intensidad de calor deseada.

Además, incorpora un mango desmontable para manipularla con mayor comodidad durante la cocción.

Imagen de la barbacoa Lidl

A simple vista destaca por una estructura ligera, pero reforzada con patas de acero y travesaños que aportan estabilidad. El brasero esmaltado incorpora una pantalla cortavientos que ayuda a proteger las brasas del tiempo y mantener una temperatura más constante.

Asimismo, cuenta con tan solo 1,54 kilos de peso y con una capacidad para 0,55 kilos de carbón.

Pequeña, sí, pero fácil de montar y con todo lo necesario para cumplir su cometido sin disparar el presupuesto.

Políticas de envío y devolución

Por el momento, esta barbacoa solo puede adquirirse a través de la web de Lidl, por lo que quienes prefieran verla en persona antes de comprar tendrán que esperar hasta el próximo 26 de abril, fecha en la que llegará a las tiendas.

Para los compradores que opten por la compra online, Lidl ofrece un servicio de envío a domicilio con un plazo habitual de entre 1 y 3 días laborables, aunque este puede variar en función de la disponibilidad del producto, las características del pedido o la ubicación del cliente.

En cualquier caso, la fecha de entrega garantizada aparece reflejada en la ficha del artículo antes de finalizar la compra.

Además, la compañía mantiene una política de devolución gratuita de 30 días laborables, siempre que la barbacoa se conserve en perfecto estado.