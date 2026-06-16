Ya entró en vigor: las empresas deben dar 1 día de descanso si un festivo cae en sábado, según el Tribunal Supremo

Hay pocas cosas que fastidien más que mirar el calendario y descubrir que un festivo cae en sábado.

Ese puente que ya imaginabas para desconectar desaparece de un plumazo y el lunes toca volver a la rutina como si nada.

Eso es precisamente lo que ocurrirá este año con el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María. Una fecha marcada en rojo para millones de trabajadores y que, cuando coincide con un día laborable, suele convertirse en una oportunidad perfecta para alargar las vacaciones.

Ante esta situación, muchos dan el festivo por perdido y asumen que no hay nada que hacer.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. La legislación laboral y varias sentencias del Tribunal Supremo han dejado claro que, en determinados casos, ese día festivo no tiene por qué desaparecer sin más del calendario laboral.

Derecho a un día extra de descanso

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores establece que en España hay un máximo de 14 festivos al año. Estos días se suman a los 30 días naturales de vacaciones que, como mínimo, corresponden a cualquier trabajador.

Además, la norma fija un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido, que asciende a dos días en el caso de los menores de edad.

El punto clave llega con la interpretación del Tribunal Supremo, que deja claro que este descanso semanal no puede solaparse con un festivo. Ambos son derechos distintos y deben disfrutarse por separado.

La doctrina más clara en este sentido es la STS 997/2024, de 9 de julio. En ella se entiende que no es conforme a Derecho que el descanso semanal coincida con los festivos anuales sin que exista compensación, especialmente si esto perjudica al trabajador en sistemas de turnos o descansos variables.

En la misma línea se sitúa la STS 570/2022, que analizó un caso de trabajo a turnos. El Tribunal concluyó que, si el descanso semanal coincide con un festivo, la empresa no puede considerar ambos derechos como cumplidos sin ofrecer algún tipo de compensación.

En la práctica, lo más habitual en estos casos es compensar el festivo perdido con un día adicional de descanso. Esto se aplica tanto a trabajadores con turnos rotativos como a quienes tienen jornadas más convencionales de lunes a viernes.

Aun así, lo más recomendable siempre es revisar el convenio colectivo de tu sector, ya que puede determinar estos ajustes en el calendario o incluso establecer una compensación económica cuando el festivo cae en sábado.