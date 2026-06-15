Eva Gómez, dueña de un local creativo en Zaragoza: "Quería crear un lugar donde la gente pudiera probar cosas diferentes"

Algunos de los talleres en Gemini Arts y Crafts. E.E Zaragoza

Pintar, crear una joya, aprender macramé o retratar a una mascota. Todo esto, e incluso más, son algunas de las actividades que Eva Gómez ofrece en su local Gemini Arts & Crafts, ubicado en la plaza de San Bruno en Zaragoza.

Como todas las historias, la de Eva y su tienda comenzó como una idea rondando en la cabeza. Cuenta que ella antes trabajaba como diseñadora de interiores, un trabajo que no acababa de "llenarle por completo".

"Quería crear un lugar donde la gente pudiera desarrollar su creatividad y probar cosas diferentes", resume. Esa filosofía sigue guiando el estudio un año después.

El pasado 1 de junio celebró su primer aniversario, una fecha que marca doce meses de talleres, aprendizaje y encuentros alrededor del arte.

Aunque los talleres de joyería son algunos de los más demandados, la oferta va mucho más allá. Cada mes se renueva el calendario con propuestas que incluyen pintura, acuarela, macramé, maquillaje, cosmética natural o retrato de mascotas. Todo ello acompañado de una copa de vino o un 'brunch'.

La idea es sencilla: "ofrecer a los participantes la posibilidad de experimentar distintas disciplinas creativas sin necesidad de tener experiencia previa", explica.

"Está dirigido a todo el mundo", detalla Eva. Por su estudio han pasado personas de todas las edades, desde niños hasta adultos, atraídas por la oportunidad de probar algo nuevo en un ambiente relajado y accesible.

Los talleres suelen durar "entre dos y tres horas y media", dependiendo de la actividad. Los precios arrancan en torno a los 30 euros por persona, con promociones para quienes acuden acompañados.

Aunque el negocio lleva su sello personal y ella se encarga de la mayor parte de la actividad, también colabora con otras artistas y profesionales que imparten talleres especializados, desde maquillaje hasta elaboración de jabones y velas artesanales.

Un espacio para parar y respirar

Más allá del aprendizaje, Eva tiene claro cuál es el verdadero valor de sus talleres: "Ofrecer un momento de desconexión a todo el que venga a probar", dice.

Según cuenta, muchos participantes le confiesan que "durante varias horas consiguen olvidarse de preocupaciones, trabajo y responsabilidades para centrarse únicamente en el cuadro, la pieza o el proyecto que tienen delante".

Un efecto que se refleja también en algunas de las historias que ha vivido durante este primer año. Desde personas que llegan convencidas de que "no son creativas" y terminan sorprendidas por sus propias capacidades, hasta participantes que encuentran en el arte "una vía de escape frente al estrés cotidiano".

Dice que los momentos más emotivos se producen en los talleres de retrato de mascotas. "Allí, algunas personas pintan a animales que ya no están y convierten la actividad en algo muy emotivo. Hay gente que se pone a llorar porque quiere conservar ese recuerdo", relata Eva.

La emprendedora reconoce que iniciar un negocio propio "siempre implica incertidumbre". Sin embargo, el balance de este primer año es "positivo".

Además de las actividades programadas cada mes, el estudio organiza talleres privados para despedidas de soltera, cumpleaños, empresas o celebraciones familiares.

"Pese a las dificultades de crear tu propio negocio, volvería a hacerlo. Sobre todo por la libertad que te da llevar tu propio horario y la satisfacción de ver cómo otras personas descubren su lado creativo", concluye.