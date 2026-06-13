Ya entró en vigor: los trabajadores con contratos de formación no pueden trabajar de las 22.00 a las 6.00 horas

En España existen dos modalidades de contratos formativos.

Por un lado, está el contrato de formación en alternancia, pensado para quienes compaginan trabajo y estudios. Por otro, el contrato formativo para la obtención de práctica profesional, dirigido a personas que ya han acabado su formación y buscan adquirir experiencia en el mercado laboral.

Lejos de ser una figura residual, estos contratos forman parte de la realidad laboral española. Así lo reflejan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que registra alrededor de 2.000 altas mensuales bajo estas modalidades.

Al fin y al cabo, la mayoría de trabajadores que han dado sus primeros pasos en la empresa privada han pasado por un periodo de prácticas o formación antes de incorporarse plenamente al mercado laboral.

Sin embargo, todavía existe bastante desconocimiento sobre los derechos, límites y condiciones que acompañan a este tipo de contratos.

Ni trabajo nocturno ni horas extra

El Estatuto de los Trabajadores establece restricciones específicas para los empleados contratados bajo la modalidad de formación en alternancia.

Entre ellas, la prohibición general de realizar trabajo nocturno, entendido como el desarrollado entre las 22.00 y las 6.00 de la mañana.

Las trabajadores con este tipo de contrato de formación "no podrán realizar horas complementarias ni horas extraordinarias. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos", señala el artículo 11.2 del Estatuto.

En la práctica, esto significa que quienes combinan empleo y formación no pueden hacer horas extra, trabajar a turnos ni desempeñar su actividad durante la noche.

No obstante, la propia normativa contempla una excepción:

"Podrán realizarse actividades laborales en los citados periodos cuando las actividades formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el plan formativo no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la actividad", recoge la ley.

Un ejemplo claro sería el de un aprendiz de panadero que alterna su formación en una escuela de cocina con prácticas en una panadería. Dado que la elaboración del pan se realiza habitualmente de madrugada, ese horario puede resultar imprescindible para adquirir los conocimientos prácticos necesarios.

La situación es diferente para quienes cuentan con un contrato formativo para la obtención de práctica profesional. En este caso, el trabajo nocturno sí está permitido.

Lo que sigue estando expresamente prohibido son las horas extra.

Multas de hasta 7.500 euros

Incumplir las normas que regulan estas modalidades de contratación o vulnerar la legislación sobre el tiempo de trabajo puede salir caro a las empresas.

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) considera este tipo de conductas una infracción grave, tal y como recoge su artículo 7.

Las sanciones económicas asociadas a estas infracciones pueden alcanzar importes significativos. Según establece el artículo 40 de la misma norma, las multas oscilan entre: