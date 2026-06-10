Ya entró en vigor: ayudas de hasta 36.000€ para rehabilitar viviendas en pueblos de Teruel con menos de 3.000 vecinos

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha puesto en marcha dos nuevas convocatorias de ayudas destinadas a los ayuntamientos de la provincia para la adquisición y rehabilitación de viviendas con fines sociales.

Cada una de estas convocatorias cuenta con una dotación de 500.000 euros, lo que eleva la inversión total a un millón de euros.

Las subvenciones están dirigidas a aquellos pueblos que tengan menos de 3.000 vecinos y tengan como objetivo facilitar la financiación de los gastos derivados de la compra y reforma de inmuebles que posteriormente se destinen al alquiler o a otros fines sociales.

El diputado delegado de Agricultura y Ganadería, Miguel Ángel Navarro, ha destacado la continuidad de este programa, que vuelve a respaldar tanto la adquisición como la rehabilitación de viviendas en los municipios turolenses.

"Esta es una medida importante con la que la Diputación de Teruel quiere apoyar a los municipios, sobre todo los más pequeños, para que puedan poner soluciones a los problemas de acceso a la vivienda que hay en el medio rural", ha señalado durante una rueda de prensa.

Según ha recordado Navarro, en la convocatoria del pasado año un total de 30 ayuntamientos de la provincia resultaron beneficiarios de las ayudas para la adquisición de viviendas.

Rueda de prensa DPT

Eso sí, la adquisición o rehabilitación deberá ejecutarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026, cuya concesión se realizará por concurrencia competitiva.

Cuantía de las subvenciones

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta la población de cada municipio, otorgando mayor puntuación a las localidades con menos habitantes.

Así, los municipios con una población igual o inferior a 100 habitantes recibirán 4 puntos; los de entre 101 y 500 habitantes, 3 puntos; los de entre 501 y 1.000 habitantes, 2 puntos; y los de entre 1.001 y 3.000 habitantes, 1 punto.

En el caso de las ayudas para rehabilitación, la subvención por vivienda no podrá superar los 36.000 euros. Los municipios con una población igual o inferior a 100 habitantes podrán recibir hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 28.800 euros por vivienda.

Para los ayuntamientos de entre 101 y 500 habitantes, la ayuda alcanzará hasta el 70% de la inversión, con un límite de 25.200 euros. En los municipios de entre 501 y 1.000 habitantes, la subvención podrá cubrir hasta el 60% del coste, con un máximo de 21.600 euros.

Por su parte, las localidades de entre 1.001 y 3.000 habitantes podrán obtener ayudas de hasta el 50% de la inversión realizada, con un límite de 18.000 euros por vivienda.