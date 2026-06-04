Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina más barata y práctica: por 74.99 euros rebajada al 34%

Como dice el popular refrán, "hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo", una expresión que recuerda que el calor de verdad no suele llegar hasta mediados de junio.

Aun así, nunca es demasiado pronto para empezar a preparar la que, para muchos, es la temporada favorita del año.

Entre los productos estrella de estas fechas destacan las gafas de sol, las cremas solares y los bañadores. Sin embargo, para quienes tienen patio o jardín y sueñan con disfrutar de una piscina en casa sin asumir el elevado coste de una obra, hay un artículo que sobresale por encima del resto: las piscinas portátiles.

Y es que, por menos de 100 euros, ya es posible encontrar opciones muy interesantes.

Ejemplo de ello es una de las últimas incorporaciones de Lidl. Hablamos de la piscina Bestway Fast Set, disponible por 74,99 euros tras aplicar una rebaja del 34%.

Características

Con un diámetro de 3,66 metros y capacidad para más de 5.300 litros de agua, ofrece espacio suficiente para refrescarse en familia durante todo el verano.

Su principal atractivo está en el sistema automontable, ya que basta con inflar el anillo superior, aplanar el suelo para dejarlo sin arrugas y llenar la piscina para que vaya cogiendo forma por sí misma.

Esta es una de sus principales características, ya que es cuestión de minutos el montar y desmontar la piscina.

Piscina Bestway Fast Set Lidl

Solo cuenta con un color, el azul, y está fabricada con material DuraPlus de tres capas, lo que favorece su resistencia frente al uso continuado y los pequeños golpes del día a día.

Además, incorpora válvula de seguridad y un práctico sistema de drenaje con adaptador para conectar una manguera de jardín y vaciarla cómodamente.

Lidl completa el conjunto con un filtro de 1.249 litros por hora, cartucho filtrante y parches de reparación autoadhesivos, por lo que llega lista para usar desde el primer momento.

Todo ello con un diseño ligero que facilita tanto el transporte como el almacenamiento cuando termina la temporada.

Familia en la pisicina Lidl

Política de envío y devolución

Aunque lo más recomendable siempre es comprar en una tienda física, ya que permite cierta flexibilidad a la hora de comparar los productos de primera mano, Lidl cuenta con un efectivo envío a domicilio. Este tiene un plazo estándar de 1 a 3 días laborales sujeto a variaciones dependiendo del stock, tipo de pedido y ubicación del usuario.

No obstante, en la propia página de venta del artículo puede saberse con certeza la fecha garantizada de entrega.

En la otra cara de la moneda, cuenta con una devolución gratuita de 30 días laborables. Siempre que la piscina se encuentre en perfecto estado, claro está.