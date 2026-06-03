Los chefs coinciden: "La tortilla de patatas con cebolla, una pizquita de pimiento verde y un poco de ajo"

El eterno debate sobre la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla parece no tener fin.

Sin embargo, varios chefs de renombre coinciden en su veredicto: la tortilla de patatas, mejor con cebolla. Quienes defienden esta postura sostienen que este ingrediente aporta jugosidad, untuosidad y un toque dulce imprescindible para equilibrar el conjunto.

Entre ellos se encuentra el chef José Andrés. El cocinero asturiano ha defendido en numerosas ocasiones que la tortilla española ideal se elabora con patata, huevo, cebolla y aceite de oliva.

También se posiciona a favor Martín Berasategui. "Yo la hago con cebolla con una pizquita de pimiento verde y un poco de ajo. Es importante que cuando le echas la patata el primer calentón de la patata tiene que ser a fuego fuerte para que haga la camisa crujiente y luego la bajas el fuego para que quede súper andaluza por dentro", explicó el chef vasco.

Durante una visita a El Hormiguero, explicó algunos de los secretos de su receta: freír inicialmente la patata a fuego fuerte para crear una ligera capa exterior y, después, bajar la intensidad para que quede tierna por dentro.

Además, insiste en la importancia de escurrir bien el aceite antes de mezclar los ingredientes con el huevo y añadir una pequeña cantidad de ese mismo aceite a la mezcla para lograr una tortilla especialmente jugosa.

Por su parte, Jesús Sánchez, chef cántabro galardonado con tres estrellas Michelin, prepara habitualmente recetas en las que la cebolla desempeña un papel fundamental para integrar y equilibrar la mezcla.

En uno de los vídeos compartidos en redes sociales elaboró una tortilla de patatas con cebolla junto a José Luis Izquierdo, más conocido como el Mago More.

Incluso Ferran Adrià ha defendido el protagonismo histórico de este ingrediente.

En un pódcast recordó que “la primera tortilla no fue de patata ni de patata con cebolla; fue de cebolla. La cebolla llegó a España mucho antes que la patata”.

Ahora bien, para gustos, los colores. También existen numerosos cocineros que defienden la tortilla de patatas sin cebolla.

Su principal argumento es que este ingrediente altera el sabor original de la patata y resta protagonismo al producto principal.

Es el caso de Dabiz Muñoz. El chef madrileño se ha mostrado tajante en televisión al asegurar que la tortilla perfecta debe elaborarse sin cebolla y que añadirla “la deja un nivel por debajo”.

Una opinión que comparte el chef Dani García.

El cocinero andaluz, que obtuvo tres estrellas Michelin en su restaurante del Hotel Puente Romano, considera que la tortilla de patatas solo debe llevar cuatro ingredientes y que incorporar cebolla supone “adulterarla”.

Así, mientras el debate continúa encendiendo conversaciones en bares, restaurantes y redes sociales, una cosa parece clara: la tortilla de patatas sigue siendo uno de los platos más capaces de dividir a los españoles.