Es oficial: la ayuda de hasta 20.000 euros para reformar o rehabilitar tu vivienda en vigor hasta el 30 de junio

Las ayudas públicas para rehabilitar viviendas se han convertido en mucho más que una simple subvención. Representan una oportunidad para transformar edificios antiguos en espacios más eficientes, cómodos y preparados para el futuro.

Impulsadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiadas con fondos europeos, estas ayudas buscan modernizar el parque inmobiliario español y reducir el consumo energético de las viviendas.

Aunque habitualmente se habla de ayudas para "rehabilitar viviendas", su verdadero foco está en la eficiencia energética.

Es decir, en conseguir edificios que consuman menos energía y sean más sostenibles.

Para lograrlo, las subvenciones financian actuaciones como el aislamiento de fachadas, la sustitución de ventanas o la renovación de sistemas de calefacción más eficientes.

Además del ahorro energético, estas obras también mejoran el confort y la calidad de vida dentro del hogar.

Asimismo, las actuaciones pueden incluir también mejoras de accesibilidad, como la instalación de ascensores o la eliminación de barreras arquitectónicas.

A esto se suman trabajos de conservación y mantenimiento del edificio, siempre que el proyecto contemple una mejora energética significativa.

Esta ayuda que comentamos es del Gobierno de Aragón, el plazo para solicitarlo expira el 30 de junio, y su nombre completo es: 'Ayuda adicional para la rehabilitación de viviendas por situaciones de vulnerabilidad económica'.

Ayudas para rehabilitar la vivienda

El acceso a estas ayudas no es individual en la mayoría de los casos. En edificios de viviendas, el proceso comienza con la comunidad de propietarios, que es quien debe solicitar la subvención principal, conocida como Programa 3.

Esto se debe a que las actuaciones suelen afectar a elementos comunes del edificio, como la fachada, la cubierta o las instalaciones generales. Por tanto, no es habitual que un vecino pueda pedir la ayuda por su cuenta para su piso si el resto del edificio no participa.

Una vez que la comunidad obtiene esta ayuda, se abre la puerta a un segundo nivel de apoyo pensado para quienes más lo necesitan. Se trata de una ayuda adicional destinada a personas en situación de vulnerabilidad económica y la cuantía puede ser hasta de 20.000 euros.

En este caso, sí es el propietario de cada vivienda quien puede solicitarla de manera individual. Su objetivo es evitar que el coste de la rehabilitación suponga una carga inasumible para determinados hogares.

De hecho, en algunos casos, esta ayuda puede cubrir prácticamente la totalidad de la parte que le correspondería pagar al vecino. Las cuantías varían en función del nivel de mejora energética conseguido. Cuanto mayor es el ahorro de energía, mayor es la subvención.

Así, la ayuda general puede cubrir entre el 40 % y el 80 % del coste de las obras, con límites que rondan los 6.300 y los 18.800 euros por vivienda.

Eso sí, en el caso de personas vulnerables, la cobertura puede llegar hasta el 100 %, con importes que superan los 20.000 euros en las intervenciones más ambiciosas.