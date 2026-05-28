Llega a Lidl el mueble estantería más versátil y bonito de la temporada: con 3 baldas y cuesta 39,99 euros

Decorar una casa no es nada fácil. Además, si te tienes que poner de acuerdo con tu pareja, el asunto puede llegar hasta el Tribunal Supremo.

El estilo, el color, la textura, el tamaño, el precio... Son tantos los factores que entran en el debate que encontrar muebles que convenzan a ambos resulta muy complicado.

En tiendas de confianza como Muebles Rey o Tuco suelen asesorar para no perderse en el inmenso océano de la decoración. No obstante, Lidl suele contar con algún que otro mueble interesante y a buen precio.

Hemos encontrado una estantería de tres baldas, elegante, versátil y práctica, por 39,99 euros.

El color madera aporta calidez al hogar y resulta fácil de combinar con cualquier estilo.

Estantería de Lidl

La nueva estantería de Lidl, firmada por LIVARNO, apuesta por una fórmula ya conocida en el mobiliario low cost: diseño limpio, acabado cálido y funcionalidad por encima de todo.

Con unas dimensiones de 105 x 81 x 28 centímetros, este modelo de la serie "Liverpool" se presenta como una solución compacta para quienes buscan ganar espacio de almacenaje sin recargar visualmente la estancia.

Estantería de Lidl.

La pieza destaca por su estética de inspiración nórdica, con acabado en imitación de roble artesanal y líneas rectas que encajan tanto en un salón contemporáneo como en un dormitorio juvenil o incluso en un despacho doméstico.

Sus tres compartimentos abiertos permiten organizar libros, cajas decorativas, plantas o pequeños objetos cotidianos sin necesidad de recurrir a muebles más voluminosos.

Fabricada en tablero aglomerado y HDF con revestimiento de resina de melamina, la estantería promete resistencia frente a arañazos y un mantenimiento sencillo, dos argumentos habituales en el mobiliario pensado para el uso diario.

Además, incorpora deslizadores inferiores para proteger el suelo, un detalle práctico que suele reservarse para gamas superiores.

Con un peso aproximado de 16,8 kilos y montaje doméstico incluido mediante instrucciones y herrajes, el mueble se mueve en la categoría del “hazlo tú mismo” que domina el sector del mobiliario asequible.

Su principal baza, sin embargo, sigue siendo la relación entre precio y apariencia: por 39,99 euros, Lidl propone una estantería con un aspecto mucho más sofisticado de lo que su coste podría hacer pensar.

En un momento en el que los hogares buscan aprovechar cada metro cuadrado sin renunciar a cierta estética decorativa, esta estantería de LIVARNO encaja en la tendencia de muebles versátiles, ligeros visualmente y fáciles de integrar en pisos pequeños.